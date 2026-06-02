El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, afirmó este martes que el debate sobre la cesantía dentro de la reforma al Código de Trabajo se ha convertido en una "bola de humo" que está desviando la atención de otros aspectos que, a juicio del sector empresarial, también deben ser discutidos antes de aprobar la iniciativa que actualmente estudia el Congreso.

Durante la visita al Congreso de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlins-Simons, Marranzini reiteró el llamado que realiza el Conep junto a más de 85 organizaciones del sector privado para que se retome el diálogo y se procure construir "el mejor código laboral" posible, así como avanzar en una reforma a la seguridad social.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la cesantía permanezca intacta en el proyecto, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados señalara que existe consenso entre los legisladores para no modificar ese derecho laboral, el dirigente empresarial sostuvo que el debate no debe limitarse únicamente a ese punto.

"Realmente el tema de la cesantía en particular resulta ser una bola de humo porque no es el único tema del código. Hay muchos aspectos que fueron acordados en el diálogo tripartito que no están reflejados ahí", expresó.

Según explicó, esos aspectos de los que habla son elementos técnicos relacionados con temas procesales, disposiciones sobre la jornada laboral y otros puntos que, según dijo, fueron modificados y no reflejan acuerdos alcanzados previamente durante las discusiones entre representantes del Gobierno, los trabajadores y los empleadores.

Por esa razón, insistió en la necesidad de retomar el diálogo para revisar de manera detallada los aspectos pendientes.

"La cesantía lamentablemente se comporta como una bola de humo porque todo se centra en que si es cesantía o no es cesantía. Hay más que cesantía", manifestó.

Marranzini consideró que la República Dominicana atraviesa una oportunidad importante para realizar cambios que fortalezcan su marco laboral y llamó a evitar decisiones que, en su opinión, puedan representar retrocesos.

"El mundo tiene los ojos puestos en la República Dominicana. Debemos aprovechar esta oportunidad histórica para hacer el mejor trabajo posible y no cometer errores", indicó.

Reforma laboral y seguridad social

Durante sus declaraciones, el presidente del Conep también planteó que la discusión sobre la reforma laboral debe analizarse de manera conjunta con una eventual reforma a la Ley de Seguridad Social.

Aseguró que ambas iniciativas están relacionadas porque el objetivo debe ser encontrar un equilibrio entre la generación de empleos, la reducción de la informalidad y la protección de los trabajadores.

"Una cosa tiene que ir de la mano con la otra. Realmente de lo que se trata es buscar un equilibrio entre la generación de empleo, la reducción de la informalidad y la protección del empleado" Celso Juan Marranzini Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) “

Informalidad laboral

Marranzini sostuvo que la protección de los trabajadores es fundamental, pero consideró que también es necesario abordar el problema de la informalidad laboral, que según indicó supera el 54 %.

"¿De qué sirve un código laboral? ¿De qué sirve una protección de seguridad social (...) si el 54 % es informal?", cuestionó.

El dirigente empresarial dijo que las discusiones deben centrarse en analizar cómo mejorar las condiciones laborales sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores y, al mismo tiempo, crear condiciones que favorezcan la formalidad y la productividad.

Además, afirmó que más de 85 organizaciones empresariales de distintos sectores productivos, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas, mantienen su desacuerdo con el proyecto de reforma laboral que se discute actualmente.

Proceso del Código de Trabajo

El proyecto de reforma al Código de Trabajo está pendiente de una segunda discusión en la Cámara de Diputados antes de ser sancionado definitivamente.