Pepe Abreu afirma que la cesantía es un derecho adquirido y rechaza reabrir debate laboral

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, reiteró que la cesantía laboral es un derecho adquirido de los trabajadores dominicanos y aseguró que no existen razones para reabrir la discusión sobre ese tema dentro del proyecto de reforma al Código de Trabajo, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados.

Abreu respondió así a los recientes planteamientos de representantes del sector empresarial que han abogado por retomar el debate sobre la cesantía y otros temas en el marco de la reforma laboral.

El dirigente sindical, quien participa como delegado oficial de los trabajadores dominicanos en la 114 Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra en la sede de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, recordó que las centrales sindicales CNUS, CNTD y CASC sostuvieron previamente una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para abordar el contenido de la reforma laboral.

Según explicó, en ese encuentro las organizaciones sindicales dejaron establecido que la cesantía constituía un punto "innegociable" para el movimiento de los trabajadores.

"En ese encuentro dejamos aclarado que la cesantía laboral es un estatuto protector de los trabajadores e innegociable para las confederaciones sindicales. Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la reforma sin tocar la cesantía en ninguna de sus modalidades", expresó.

Abreu sostuvo que la aprobación de la iniciativa por parte de 140 diputados representa una señal clara de consenso y consideró innecesario cualquier intento de modificar lo ya acordado.

"Cualquier consideración que modifique lo aprobado en primera lectura está de más. Lo que corresponde ahora es concluir la segunda lectura, enviar el proyecto al Senado y cerrar definitivamente este proceso de reforma laboral", indicó.

Trece años de discusión

Abreu cuestionó los llamados del sector empresarial para retomar las discusiones sobre este aspecto de la legislación laboral, señalando que el diálogo ha sido suficientemente amplio y prolongado.

El presidente de la CNUS recordó que la revisión del Código de Trabajo ha sido objeto de debate durante trece años, atravesando las administraciones del expresidente Danilo Medina y del presidente Luis Abinader.

Asimismo, señaló que durante ese período se realizaron más de un centenar de reuniones entre representantes de los trabajadores, empresarios y autoridades gubernamentales.

Explicó que los sindicatos aceptaron modificaciones en distintos aspectos administrativos, procedimentales y relacionados con las jornadas laborales, atendiendo planteamientos del sector empresarial, aunque mantuvieron una postura firme respecto a la cesantía.

"Advertimos desde el inicio que la cesantía era un punto innegociable y que bajo ningún concepto habría variaciones sobre ese derecho", afirmó.

Advierte sobre impacto en la estabilidad laboral

Abreu advirtió que cualquier intento de modificar la cesantía podría afectar la estabilidad laboral que, a su juicio, ha contribuido durante décadas al crecimiento económico y a la paz social del país. "Los empresarios deben comprender que la estabilidad laboral de la que ha disfrutado el país ha sido beneficiosa para todos. Si esa estabilidad se altera, no solo perderían los trabajadores; también perderían quienes han desarrollado sus empresas y sus inversiones en un clima de relaciones laborales estable y predecible", sostuvo Abreu.