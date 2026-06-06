Supérate proyecta capacitar a 19,000 jóvenes para su inserción laboral

La Dirección General de Supérate proyecta capacitar a 19,000 jóvenes durante lo que resta de 2026 y el año 2027 como parte de una estrategia orientada a fortalecer la inclusión económica y ampliar las oportunidades de empleo para la población vulnerable.

La información fue ofrecida por la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, quien explicó que el plan forma parte de los esfuerzos gubernamentales para impulsar la movilidad social mediante programas de formación dirigidos a mejorar las condiciones de vida de miles de personas.

Según detalló la funcionaria, la iniciativa se enmarca dentro de una meta más amplia de capacitación que desarrolla la institución y busca preparar a decenas de miles de ciudadanos para responder a las demandas del mercado laboral.

Medidas de acompañamiento

Jiménez indicó que el programa no estará enfocado únicamente en impartir conocimientos técnicos, sino que incorporará mecanismos de acompañamiento destinados a aumentar las posibilidades de éxito de los participantes durante todo el proceso formativo.

Entre las medidas contempladas figuran mentorías personalizadas, apoyo para evitar la deserción, facilidades de transporte y otros servicios diseñados para enfrentar las dificultades que suelen limitar el acceso de muchos jóvenes a oportunidades de capacitación y empleo.

La directora de Supérate sostuvo que estas acciones responden a la visión del Gobierno de promover una mayor inclusión social y económica, creando condiciones para que más personas puedan incorporarse al mercado laboral formal.

Asimismo, afirmó que la institución continuará ampliando sus programas de formación e inclusión económica con el propósito de fortalecer las capacidades de los beneficiarios y contribuir a la reducción sostenida de los niveles de pobreza en el país.

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