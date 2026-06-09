Empresarios insisten en que diputados ponderen observaciones antes de aprobar la reforma laboral

La misiva está firmada por el presidente del Conep, Celso Marranzini, y la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) enviaron este martes una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la que le expresan sus preocupaciones sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo de la República Dominicana y piden un encuentro para socializar los temas.

La pieza está pendiente de conocerse en ese hemiciclo.

La misiva está firmada por el presidente del Conep, Celso Marranzini, y la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo.

La carta fue remitida en medio del proceso de estudio y discusión de la reforma laboral, que hoy fue sometida a un nuevo obstáculo luego de que la cámara baja decidiera enviarla nuevamente a comisión para introducir ajustes adicionales a varios artículos.

En esa misma línea, Pacheco insistió en que las modificaciones pendientes no tienen ninguna relación con la cesantía, un tema que, según dijo, ya está definido por los legisladores.

En el documento, las organizaciones empresariales sostienen que, aunque han respaldado de manera consistente la necesidad de modernizar la legislación laboral, el proyecto actualmente en discusión "no refleja adecuadamente dicho objetivo", debido que, a su juicio, deja fuera importantes acuerdos alcanzados durante el proceso de diálogo tripartito, incorpora disposiciones que ameritan una revisión adicional y omite aspectos fundamentales para la modernización, competitividad y eficiencia del mercado laboral.

También señalan que la discusión adquiere mayor relevancia en un contexto de que la República Dominicana mantiene niveles de informalidad laboral superiores al 50 %, una realidad que, afirman, exige impulsar reformas orientadas a promover la creación de empleos formales, fortalecer la competitividad y generar mayores oportunidades para los trabajadores dominicanos.

El Conep y Copardom recordaron que la reforma laboral ha sido objeto de uno de los procesos de diálogo social más amplios y prolongados de las últimas décadas, durante los cuales representantes de trabajadores, empleadores y Gobierno dedicaron más de trece años a la construcción de soluciones equilibradas.

Preocupaciones empresariales

"Los consensos alcanzados durante ese proceso constituyen un valioso activo institucional que debe ser debidamente valorado y preservado", expresan en la carta.

Asimismo, indican que les preocupa que aspectos acordados en ese proceso no hayan sido incorporados al texto en discusión, mientras se introducen disposiciones que no formaron parte de dichos consensos.

Agregan que determinadas disposiciones contenidas en el proyecto podrían afectar la seguridad jurídica, incrementar los costos de cumplimiento y debilitar los incentivos para la formalización, la inversión y la generación de empleos.

Las organizaciones también consideran que temas relevantes para la modernización del mercado laboral no han sido abordados en la iniciativa, pese a su importancia para mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad del país.

Piden un encuentro

En la comunicación, exhortan a la Cámara de Diputados a preservar el espíritu de concertación que ha caracterizado el proceso y a promover un análisis abierto, técnico y participativo que permita construir una reforma equilibrada, moderna y alineada con los desafíos de desarrollo que enfrenta la República Dominicana.

Además, solicitan que las observaciones y propuestas presentadas por el sector empleador sean debidamente ponderadas antes de la aprobación definitiva de la iniciativa y piden la realización de un encuentro para profundizar sobre las preocupaciones y propuestas del sector empresarial.

"Estamos convencidos de que el mejor camino para alcanzar una reforma laboral verdaderamente modernizadora continúa siendo el diálogo, la escucha recíproca y la construcción de consensos", dice la carta.

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