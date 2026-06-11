Informalidad continúa siendo barrera para inclusión productiva, según Copardom

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, reiteró que la informalidad continúa siendo una de las principales barreras para la inclusión productiva y la protección social, por lo que llamó a impulsar normas modernas, equilibradas y adaptadas a la realidad de las empresas y los trabajadores.

Durante su discurso ante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, Peña Izquierdo que a este fenómeno se le añaden las brechas de productividad, la transformación tecnológica y la necesidad de generar mejores oportunidades de empleo y que frente a estos retos, el tripartismo y la concertación continúan siendo herramientas indispensables para alcanzar soluciones sostenibles.

¿Qué desafíos enfrenta la República Dominicana en el mercado laboral?

Peña Izquierdo planteó que la República Dominicana necesita acelerar las reformas que permitan elevar la productividad, fortalecer la seguridad social y crear condiciones para que las empresas sigan generando empleos decentes en un entorno global marcado por la digitalización, la automatización, las nuevas formas de trabajo y los desafíos de competitividad.

Advirtió sobre el impacto acelerado de la inteligencia artificial en el mercado laboral, señalando que su avance obliga a los países, empresas y trabajadores a prepararse para una transformación profunda del empleo.

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Acciones y propuestas de Copardom en la Conferencia Internacional del Trabajo

Indicó que la tecnología debe asumirse como una oportunidad para elevar la productividad y la competitividad, pero insistió en que su implementación debe ir acompañada de capacitación, actualización de habilidades y marcos regulatorios equilibrados que protejan tanto la innovación como el empleo digno.

Ante las delegaciones tripartitas de los 187 Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, la dirigente empresarial, destacó que el crecimiento económico sólo será sostenible si va acompañado de políticas públicas que faciliten la formalización, promuevan la inversión y preserven la libertad de empresa.

En ese sentido, insistió en que el diálogo entre gobierno, empleadores y trabajadores debe seguir siendo el mecanismo principal para construir consensos en materia laboral.

La participación de Copardom ocurre en una conferencia que tiene entre sus temas centrales el trabajo decente en la economía de plataformas, la igualdad de género en el mundo laboral y el fortalecimiento del tripartismo, asuntos que conectan directamente con los retos de la economía dominicana.

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