Hasta 835,000 jóvenes dominicanos necesitarán empleos de calidad para el 2035

La representante del BM en el país, Carolina Rendón, presentó a ejecutivos de la Amchamdr las principales brechas que la República Dominicana aún no termina de superar. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que cuenta con una baja tasa de desempleo (de apenas un 5.0 % en 2025) y un capital humano creciente: el 33 % de la población cuenta con edades que oscilan entre los 15 y 35 años.

Sin embargo, al país le queda una tarea apremiante para apuntalar su desarrollo económico de cara a la próxima década: formar talento humano especializado y crear empleos de calidad para cerrar brechas de desigualdad económica y social, coincidieron este martes ejecutivas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM).

La representante del BM en el país, Carolina Rendón, aseguró que para el 2035, el 15 % de la población dominicana (alrededor de 2 millones de personas) tendrán entre 15 y 24 años, una población en edad de trabajar que calificó de "envidiable" en comparación con sus pares de la región.

El 46 % de estos jóvenes (unos 835,000) demandarán empleos de calidad, mientras que el resto (975,000) continuarán dentro del sistema educativo.

Rendón aseguró que tanto el sector público como el sector privado deben generar acciones conjuntas para fomentar empleo especializado para esta población, ya que el 41 % de estos jóvenes que estarán hábiles para trabajar corren el riesgo de quedarse sin estudio y sin trabajo (alrededor de 343,000 personas).

"Solamente el 59 % de ellos va a tener capacidad de insertarse en el mercado laboral, mientras que el resto de esos jóvenes pasarán a la categoría de 'ninis', jóvenes que, ni estudian ni trabajan", señaló Rendón durante una disertación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo ante miembros de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr).

La ejecutiva aseguró que esto es lo que ha motivado al organismo a contribuir con el país en la creación de empleos de calidad a través de asistencia en temas como creación de infraestructura (tanto humana como física), así como el establecimiento de reglas claras para que el sector privado pueda contribuir en su rol de empleador.

Retos actuales

De su lado, la representante del BID en la República Dominicana, Nathalie Alvarado, puntualizó que la formación de talento humano especializado para sectores estratégicos en el futuro (entre ellos salud, electrónica, servicios tecnológicos y agroindustria, entre otros), sigue siendo uno de los principales retos en la actualidad, junto a la trampa del ingreso medio y la concentración territorial.

Según datos del organismo, el 54 % de las empresas dominicanas reporta dificultades para encontrar el talento que necesitan, a lo que se suma un 25 % de la población dominicana que, en la actualidad, ni estudia ni trabaja.

"Detrás de ese 25 %, hay una generación de jóvenes que está esperando que les femos las razones para seguir avanzando y, sobre todo, las herramientas para competir", manifestó.

En línea con ese planteamiento, Rendón aportó que, a pesar del creciente mercado laboral (en el que más del 80 % de los empleos los genera el sector privado), la tasa de informalidad ronda el 54 %.