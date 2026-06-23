Los salarios en las zonas francas siguen rezagados frente a la canasta familiar

El sector de las zonas francas en la República Dominicana finalizó el 2025 con números positivos en todos sus indicadores: exportaciones, inversión, empleos, gastos locales, la cantidad de parques y los salarios, con tasas de crecimiento de entre un 0.5 % y un 8.5 % con relación al año previo.

Sin embargo, los trabajadores del sector, al igual que en períodos anteriores, terminaron el año percibiendo un sueldo promedio semanal que no les permitía cubrir la canasta familiar nacional y, en el caso de los operarios, su pago solo les garantizaba costear el 71.4 % del precio del primer quintil.

Esos trabajadores ganaban, en promedio, 5,202.02 pesos a la semana al cierre del año pasado, equivalente a 20,808 pesos al mes, una cifra que, a pesar de implicar un aumento de un 6.6 % con relación a 2024, no costeaba por completo los bienes y servicios del primer quintil de la canasta básica, que a diciembre de 2025 ascendió a 29,137.89 pesos.

El salario semanal promedio de los operarios tuvo un alza absoluta de 1,903.35 pesos en los últimos cinco años, luego de que en 2020 el sueldo se ubicara en 3,298.67 pesos. En ese mismo período, el costo del primer quintil de la canasta familiar, el más económico de los cinco, se encareció en 7,345.92 pesos, según las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Los datos sobre el sector los publica el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) en su reciente informe estadístico sobre esa actividad durante el 2025, en el cual se establece que esta empleó 200,237 personas el año pasado.

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El sector de la manufactura concluyó el 2025 con un salario promedio cotizable de 39,080.62 pesos, ocupando la novena posición, entre 18 actividades, con el sueldo más elevado, según los registros de la Tesorería de la Seguridad Social.

La situación de los salarios en las zonas francas se da en un escenario en el cual el Estado dominicano, entre 2020 y 2025, dejó de percibir alrededor 209,847.4 millones de pesos por el tratamiento impositivo preferencial del cual gozan las zonas francas, de acuerdo con estimaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Economía.

Empleados técnicos

En el informe del CNZFE también se evidencia que, en el caso de los empleados con mayor formación, como los técnicos, el salario promedio semanal que devengaron al cierre de 2025 solo les permitía cubrir el primer quintil de la canasta familiar.

Esos trabajadores finalizaron el año con un sueldo de 8,935.15 pesos a la semana, un monto que representa 35,740.6 pesos mensuales, con el cual accedían a los bienes y servicios del primer quintil, aunque por debajo del segundo quintil y de la canasta nacional, que cerró el periodo en 48,541.83 pesos, de acuerdo con el BCRD.

El salario de esos trabajadores registró un crecimiento interanual de un 8.5 %, mientras que al compararse con los 6,199.65 que percibían en 2020 implica un alza de un 44.1 %.