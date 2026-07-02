La inversión extranjera genera cada vez menos puestos de trabajo

A pesar del escenario adverso que enfrentó la economía mundial en 2025, producto de la política arancelaria impulsada por los Estados Unidos, la inversión extranjera directa (IED) en América Latina logró una modesta expansión de 1.7 %, un crecimiento del cual no escapó la República Dominicana, que se ubicó como el octavo país de la región en recepción de esos flujos.

Con una cifra de IED que alcanzó los 5,033 millones de dólares, el país marcó un máximo histórico y se posicionó como el segundo mayor receptor en el Caribe, solo por detrás de Guayana, nación productora de petróleo.

Sin embargo, el país, la región y el mundo enfrentan un nuevo fenómeno: aunque reciben mayor monto en inversiones, los empleos que estas crean se está reduciendo, principalmente las destinadas a sectores como comunicaciones, energías renovables, semiconductores y carbón, petróleo y gas, debido a que son actividades que requieren poca mano de obra.

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Así está contenido en el informe "La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe", en el cual se establece que el aumento de los megaproyectos en sectores intensivos en capital ha tenido como consecuencia la reducción gradual en la creación de empleo.

El documento, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indica que entre 2005 y 2009 cada millón de dólares de anuncios de IED generaba un promedio estimado de 2.92 puestos de trabajo, valor que se fue reduciendo paulatinamente hasta 2019 (2.67, en promedio entre 2015 y 2019).

En la década de 2020 se aceleró la caída y en los primeros cinco años se habrían generado, en promedio, 2.13 empleos por cada millón de dólares de inversión anunciada.

En 2025 continuó este descenso y los datos de empleo estimado indican que se generarían 1.72 puestos de trabajo por cada millón de dólares de IED, el nivel más bajo registrado en el período, detalla.

Razones de la caída

La razón detrás de la reducción en los puestos de trabajo obedece a que los flujos de IED se están dirigiendo a sectores que requieren una gran cantidad de capital, alejándose de actividades que tienen mayor relevancia en la creación de empleos.

Entre 2020 y 2025 el subsector del procesamiento y alojamiento de datos, y servicios relacionados, perteneciente a las comunicaciones, se convirtió en el principal destino de los anuncios de inversión. Esos proyectos generan, en promedio, 0.37 puestos de trabajo por cada millón de dólares, frente a 0.80 en el conjunto del sector de las comunicaciones.

Otros sectores que han generado el interés de los inversionistas también requieren poca mano de obra: energías renovables (0.26), semiconductores (0.5) y carbón, petróleo y gas (0.35), precisa el informe de la Cepal.

En sentido opuesto, el peso relativo de los sectores con mayor creación de empleos, como la industria textil, disminuyó. Se estima que esta actividad, que genera 8.6 puestos por cada millón de dólares de IED, el monto de los anuncios cayó un 33 % entre 2020 y 2025 en comparación con la década de 2010.

Caso dominicano

En el caso local, todavía una gran parte de las inversiones extranjeras se dirige a sectores que generan empleos, como la manufactura, que en 2025 fue el segundo sector con mayor IED, con un 12 % del total, solo por detrás de los servicios, que acumuló el 83 % del total, mientras los recursos naturales sumaron un 5 %.

También mostraron una evolución positiva los anuncios de proyectos de inversión, que en 2025 alcanzaron un valor cercano a 1,500 millones de dólares, con una parte importante de ese monto dirigiéndose a proyectos de ampliación de infraestructura portuaria y de zona franca, lo que refuerza el posicionamiento del país como receptor de inversiones en actividades logísticas y vinculadas al comercio exterior, puntualiza el informe de la Cepal.

Además, se recibieron anuncios de magnitud en hoteles y turismo y en energías renovables, aunque con montos más bajos que en 2024.

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