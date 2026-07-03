Las zonas francas ofrecen una gran oportunidad para RD, según la WFZO

El CEO de la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO), Matthew Stephenson, durante su participación en el Americas Investment Forum, donde abordó el impacto y crecimiento de las zonas francas a nivel global y su potencial en la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La República Dominicana tiene una gran oportunidad en términos de zonas francas junto al nearshoring, y tanto en la nación como en el mundo existe la posibilidad de que ese sector crezca en cada uno de sus roles.

Esas fueron las declaraciones del CEO de la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO por sus siglas en inglés), Matthew Stephenson, durante su intervención en el Americas Investment Forum organizado por el World Investment Conference y el Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana).

Explicó que existen diversos tipos de zonas francas enfocadas en manufactura, logística, servicios, conocimiento y demás sectores.

Dijo que el país cuenta con más de 98 parques generando más de 200,000 empleos directos y más del 90 % de la industria manufacturera proviene del sector.

Las zonas francas de Quisqueya representan más del 60 % de las exportaciones nacionales, concentrándose en sectores clave como dispositivos médicos, electrónica, agroindustria y servicios globales exportables.

Puntualizó que, en conjunto, América Latina cuenta con más de 700 zonas francas que generan más de un millón de empleos.

"Costa Rica utilizó las zonas de procesamiento para aumentar las exportaciones manufactureras de menos de un 10 % del total en 1990 al 64 % de las exportaciones de bienes en 2025. La Zona Libre de Colón en Panamá sigue siendo la más grande del hemisferio occidental", dijo.

Vista global

Explicó que uno de los desafíos globales es que los gobiernos quieren generar empleos, al pretender ubicar zonas francas en áreas remotas y mal conectadas, donde resulta muy difícil atraer inversión.

Otros radican en la falta de adaptación tecnológica con el uso de la inteligencia artificial (IA), el acceso al capital, el empleo, la geopolítica actual y sostenibilidad.

En cambio, las zonas francas equivalen a 80 millones de empleos directos a nivel mundial, ocupando cerca del 30 % del comercio global y cientos de miles de millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) anualmente.

Manifestó que cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) entró en vigor en 1995, el mundo contaba con tan solo 500 zonas francas, y ya para 2019 habían más de 5,000 aumentando a más de 7,000 zonas francas actualmente.

Dijo que en Estados Unidos existen unas 200 zonas francas de comercio exterior con 400 sub zonas y cerca de un billón de dólares en mercancías al año y sostienen 550 mil empleos directos.

"La geoeconomía es relevante para las zonas de las Américas, incluida la República Dominicana. La estructuración de las cadenas de suministro acelerada por la pandemia, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la búsqueda de resiliencia, está generando un flujo estimado de 78,000 millones de dólares anuales en IED que podrían desplazarse hacia las Américas", indicó.

Dijo que el talento, la ubicación geográfica, conectividad, energía confiable, asequible y limpia, la predictibilidad regulatoria y buena gobernanza son los factores más importantes para que una zona franca atraiga IED.