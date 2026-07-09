Punta Bergantín proyecta hasta 11,000 empleos directos anuales entre 2025 y 2030

La investigación fue presentada por Punta Bergantín e Intec como una herramienta para conocer la realidad socioeconómica del municipio Villa Montellano. ( FUENTE EXTERNA )

El proyecto de desarrollo turístico Punta Bergantín podría generar entre seis y nueve empleos totales —directos, indirectos e inducidos— por cada habitación hotelera, de acuerdo con el estudio Impacto económico de las operaciones del Proyecto Punta Bergantín en el municipio de Villa Montellano, Puerto Plata, elaborado por consultores y docentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Durante su fase inicial de construcción y desarrollo, entre los años 2025 y 2030, la iniciativa proyecta la creación de entre 7,000 y 11,000 empleos directos anuales, con un impacto que beneficiaría principalmente a los residentes de Villa Montellano.

La investigación fue presentada por Punta Bergantín e Intec como una herramienta para conocer la realidad socioeconómica del municipio, escuchar la voz de la comunidad e identificar las oportunidades y desafíos vinculados con el desarrollo del proyecto.

Impacto económico

El estudio analiza los impactos económicos directos, indirectos e inducidos de Punta Bergantín, así como las externalidades positivas y los retos asociados a su implementación. También evalúa su incidencia en la cadena de valor del turismo, en la dinámica productiva local, en el empleo, los ingresos de los hogares, la actividad empresarial y la economía del municipio.

Andrés Marranzini, director ejecutivo de Punta Bergantín, afirmó que el proyecto impactará positivamente en el incremento del consumo local, la expansión del comercio minorista y de los servicios personales, la dinamización del transporte y la logística, el crecimiento del sector inmobiliario y el estímulo de encadenamientos productivos con proveedores agrícolas, pesqueros y manufactureros.

Entre sus principales hallazgos, el estudio proyecta un crecimiento de entre 25 % y 30 % en las ventas del comercio y los servicios locales. También estima un incremento de entre 14 % y 17 % en los ingresos de los hogares de Villa Montellano como resultado de la actividad económica vinculada al proyecto.

Oportunidades laborales

Durante la próxima década, Punta Bergantín generaría más de 200 millones de dólares anuales en valor agregado total, según las proyecciones incluidas en la investigación.

El informe también identifica oportunidades de inserción laboral para los residentes de la comunidad. De acuerdo con las estimaciones, 1,347 personas con perfiles especializados podrían incorporarse desde la etapa actual del proyecto.

En un plazo de seis meses, unas 2,153 personas con capacitación moderada tendrían posibilidades de empleo; en 18 meses, la cifra ascendería a 3,709 personas, y en un horizonte de 36 meses hasta 8,187 residentes podrían beneficiarse de las oportunidades laborales generadas.

Punta Bergantín reiteró que priorizará la contratación de residentes de Villa Montellano antes de recurrir a mano de obra externa.

De manera paralela, desarrolla programas de formación en idiomas, capacitación técnica y turismo, además de iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades de comercios, restaurantes, artesanos y otros emprendedores locales, con el propósito de facilitar su incorporación como suplidores del proyecto.

La investigación revela, además, un alto interés del empresariado local en integrarse a la cadena de valor de Punta Bergantín. El 71.7 % de los empresarios consultados manifestó su disposición de convertirse en proveedor del proyecto, lo que evidencia las oportunidades que el desarrollo turístico representa para las empresas de la zona.

Además del impacto económico, el estudio identifica oportunidades para fortalecer la infraestructura vial y los servicios comunitarios, establecer canales permanentes de comunicación que mantengan informada a la población sobre el avance del proyecto y preservar la identidad cultural de Villa Montellano durante el proceso de transformación.

Análisis y conclusiones

Para la elaboración del informe se realizaron entrevistas a 322 familias, 92 negocios y 15 líderes comunitarios. Estas informaciones fueron complementadas con datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el Banco Central de la República Dominicana, el Ministerio de Turismo (MITUR) y el Ministerio de Hacienda, junto con datos del WTTC, utilizados para realizar estimaciones econométricas y escenarios a mediano plazo sobre empleo, valor agregado y otras variables de interés.

Juan Carlos López Pérez, docente e investigador del INTEC, sostuvo que el estudio muestra y analiza las diversas formas en que Punta Bergantín impactaría a la comunidad de Villa Montellano desde los puntos de vista económico y social.

"Nuestro estudio muestra y analiza las diversas facetas en que el proyecto de Punta Bergantín impactaría la comunidad de Villa Montellano, desde un punto de vista económico y también social. Los resultados, obtenidos mediante las encuestas, así como con múltiples proyecciones econométricas, evidencian cuáles efectos positivos se materializarán por la ejecución del proyecto, redundando en beneficios y mejoría para los pobladores del municipio y toda la provincia. En resumen, Punta Bergantín tiene un gran potencial transformador en el territorio y la economía regional", expresó López Pérez.

La investigación forma parte del compromiso de Punta Bergantín con la transparencia y la generación de información objetiva sobre los efectos de sus operaciones.

Sus resultados servirán como insumo para la toma de decisiones de los distintos actores del territorio y para fortalecer un modelo de turismo e inversión que promueva la planificación, la sostenibilidad, el desarrollo económico y beneficios compartidos para la comunidad