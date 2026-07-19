Proindustria dice invierte más de RD$665 millones en obras para fortalecer parques industriales

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) ejecuta un programa de construcción, rehabilitación y modernización en parques industriales, distritos industriales y zonas francas estatales con inversiones que superan los RD$665 millones en cuatro de sus principales proyectos, con el propósito de fortalecer la infraestructura productiva, atraer nuevas inversiones y generar empleos.

Las principales intervenciones se desarrollan en Hato Mayor, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís y La Vega, informó la institución.

En la Zona Franca Industrial de Hato Mayor, Proindustria destina más de RD$178 millones a la construcción de dos naves industriales y un almacén, además de la rehabilitación de una nave existente, las oficinas administrativas y las áreas comunes del parque.

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Inversiones en San Juan de la Maguana

En San Juan de la Maguana, la entidad invierte más de RD$159 millones en la construcción y rehabilitación de infraestructura industrial. Según Proindustria, estas obras han permitido la instalación y expansión de empresas como Tabacalera El Artista, Tabacos del Sur y La Aurora. Asimismo, mantiene en proceso de licitación la construcción de dos nuevas naves industriales.

Otra de las intervenciones se ejecuta en la Zona Franca Industrial de San Pedro de Macorís, donde se desarrolla una inversión cercana a RD$160 millones para instalar un sistema de red contra incendios y suministro de agua, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad del parque y fortalecer sus condiciones para atraer nuevas industrias.

Mientras, en La Vega, Proindustria ejecuta inversiones superiores a RD$168 millones para la construcción y ampliación de naves industriales y otras mejoras de infraestructura. Estos trabajos incluyen intervenciones en los accesos por las avenidas Federico Basilis y Pedro A. Rivera, así como obras de pavimentación y construcción de la verja perimetral, en coordinación con la Asociación de Empresas de la Zona Franca Industrial de La Vega (AEZFI) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Recuperación de la Zona Franca Quisqueya

La institución también informó que avanza en la recuperación de la Zona Franca Quisqueya, en San Pedro de Macorís, donde recientemente comenzó a operar la Planta Renacer, dedicada al reciclaje. De acuerdo con Proindustria, el proyecto permitió reincorporar a la actividad productiva un parque que permaneció inactivo durante más de dos décadas.

Además, desarrolla trabajos de rehabilitación y modernización en los parques industriales y zonas francas de Moca, Bonao, La Canela, Baní, El Seibo, Los Alcarrizos, Hato Nuevo, Cotuí y San Francisco de Macorís, que incluyen la recuperación de naves industriales, remozamiento de edificios, reparación de áreas comunes, construcción de verjas perimetrales y mejoras en la infraestructura vial y de servicios.

Más de 23,800 empleos

Proindustria informó que, al cierre de junio de 2026, los parques industriales, distritos industriales y zonas francas bajo su administración registraban 23,884 empleos directos.

La mayor cantidad de puestos de trabajo corresponde a la Zona Franca Industrial de San Pedro de Macorís, con 7,322 empleos, seguida por el Parque Industrial de La Vega (4,456), la Zona Franca Industrial de Esperanza (2,282), el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO) (1,528) y la Zona Franca Industrial de Moca (1,388).

El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, señaló que estas inversiones buscan fortalecer la infraestructura industrial del país, facilitar la instalación de nuevas empresas y aumentar la competitividad del sector manufacturero.