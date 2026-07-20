Más de 117 mil mayores de 64 años siguen cotizando a la TSS, un 33.9 % más que en 2020

Adulto mayor y niño caminando juntos, simbolizando la generación que sigue activa y contribuyendo al sistema de seguridad social. ( FUENTE EXTERNA )

A sus 65 años, Laura Salcedo se desempeña como secretaria ejecutiva y suma más de 42 años en el mundo laboral. Aunque ya supera la edad de retiro de 60 años, aún no piensa en dejar de trabajar. Se siente con fuerza productiva suficiente para seguir laborando.

"Mi intención no es retirarme para estar en mi casa haciendo nada. O sea, no veo la necesidad de retirarme ahora mismo, ya que esta labor me gusta", dice Salcedo.

Ella es una de los 117,719 cotizantes con más de 64 años de edad, registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), cuyo incremento ha sido significativo en los últimos seis años.

Los ingresos de Salcedo siguen siendo esenciales para sostener su hogar. Considera que la experiencia es uno de los principales aportes que ofrecen los trabajadores de mayor edad. Entiende que los años de servicio fortalecen el compromiso, la responsabilidad y la capacidad para resolver problemas.

A pesar de recibir una pensión y una renta vitalicia provenientes de empleos anteriores, los ingresos de Salcedo no son suficientes para cubrir todas sus responsabilidades. De serlo, indica que no abandonaría por completo el trabajo, sino que reduciría la carga laboral, pese a que en algún momento deberá parar.

Sin embargo, Mirciades Ortiz, de 68 años, asegura que, si contara con ingresos suficientes, sí se retiraría del mundo laboral.

Ortiz es chofer desde hace más de 20 años y ha decidido seguir laborando a pesar de sobrepasar la edad de retiro, ya que el trabajo lo mantiene activo y considera que la experiencia es su principal motor.

Aunque tiene dos hijos ingenieros y con frecuencia le ofrecen ayuda económica, el opta por rechazarla.

A diferencia de Salcedo, Ortíz no recibe una pensión.

Cifras y sectores

Según la TSS, el grupo de cotizantes registrados en el sistema que sobrepasan los 64 años de edad en el país creció un 33.9 %, pasando de 87,907.42 en 2020 a 117,719 trabajadores en 2026. Del total, el sexo masculino lleva la delantera frente al femenino al pasar de los años.

El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de cotizantes en la República Dominicana y el sueldo más alto. En contraste, Elías Piña registra la menor cantidad de trabajadores con apenas 26, mientras que Bahoruco refleja el menor ingreso salarial promedio más bajo.

Servicios concentra la mayor cantidad de cotizantes

Durante los últimos seis años, el sector privado ha concentrado la mayor cantidad de personas con edad superior a los 64 años que laboran en la República Dominicana, con el 69.6 % frente al 3.02 % del sector público, según la TSS.

El área económica que concentra la mayor cantidad de cotizantes mayores de 64 años es la de los servicios, seguida por las industrias y la agropecuaria, tanto en el sector privado como público.

Esta actividad económica pasó de 31,331 cotizantes en 2020 a 54,697 en 2026, incrementándose en 74.5 %. En cambio, la del sector público sólo aumentó un 3.8 %, al pasar de 46,607 a 48,398.

La industria cuenta con el menor número de trabajadores cotizantes en el sector público, mientras que, en el privado, la menor cantidad de cotizantes corresponde a actividades económicas no identificadas.

La industria pondera los mayores salarios de este tipo de trabajadores y las actividades no identificadas poseen los más bajas.

Leer más Recaudaciones de la Tesorería de la Seguridad Social crecen un 11 % este año