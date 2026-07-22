El Grupo Diario Libre recibió este miércoles una certificación que avala que tanto sus operaciones administrativas como la planta de producción y distribución del periódico cumplen con todos los estándares de seguridad y salud en el trabajo, como lo ordena el Reglamento 522-06.

El reconocimiento lo convierte en el único medio de comunicación en la República Dominicana en alcanzar este estándar, sentando un precedente de cumplimiento dentro de la industria periodística dominicana, al garantizar condiciones laborales seguras y de bienestar para sus colaboradores.

La vicepresidenta de Gestión Humana de Grupo Puntacana, Karina Guaba; el gerente de Producción en Planta, Elius Gómez; y el coordinador sénior de Seguridad Industrial y Servicios, Julio César Masías, recibieron el certificado de la mano del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, en representación de Grupo Diario Libre.

El medio de comunicación se destacó entre las 633 instituciones gubernamentales y entidades privadas reconocidas durante la decimosexta Entrega de Certificación de Cumplimiento del Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el trabajo, en un evento que contó con la asistencia del presidente Luis Abinader.

"No solo somos pioneros de un periódico confiable donde la verdad es nuestro lema, sino que hoy garantizamos y confirmamos nuestro compromiso con aquellos que hacen posible que esa verdad llegue a todos los dominicanos", manifestó Guaba al recibir el certificado.

Guaba reafirmó el compromiso de la empresa con que todos sus colaboradores puedan vivir en bienestar y en un entorno laboral digno y seguro.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/23/whatsapp-image-2023-07-23-at-51634-pm-aa8b68fe.jpeg Parte de la sala de redacción de Diario Libre, medio líder en la prensa dominicana. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

El Reglamento 522-06 y la Resolución 04-2007 establecen la obligación de identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, implementar programas de prevención, capacitar al personal, suministrar equipos de protección y garantizar condiciones de trabajo seguras.

El Aeropuerto de Punta Cana también fue reconocido

Durante la ceremonia, el Aeropuerto de Punta Cana también fue reconocido por el cumplimiento de los estándares establecidos en el Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, y por la implementación de un sistema de gestión orientado a la prevención de riesgos laborales en la terminal aérea.

El galardón fue recibido por la vicepresidenta senior de Relaciones Públicas, Comunicaciones y Mercadeo de Grupo Puntacana, Paola Rainieri, quien recibió la estatuilla de la mano del presidente Abinader.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/whatsapp-image-2026-07-22-at-22740-pm-36f9f8c9.jpeg Celso Juan Marranzini, Paola Rainieri, Luis Abinader, Karina Guaba y Eddy Olivares. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Asegurar la paz laboral y elevar la competitividad

En la actividad, el ministro de Trabajo aseguró que este ha sido el evento en el que más reconocimientos se han entregado en una sola jornada, una muestra del compromiso de las empresas e instituciones por garantizar las mejores prácticas de salud y de seguridad en beneficio de todos sus empleados.

Recordó que las garantías que busca preservar el Reglamento 522-06 están acorde con la Constitución dominicana, que en su artículo 62 obliga a los empleadores a asegurar "condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados".

Expresó que la seguridad laboral no debe ser vista como una carga administrativa o un requisito formal, sino como un "valor humano, una obligación ética y un deber jurídico" para preservar la vida y la dignidad de los trabajadores.

Con esto coincidió el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, quien señaló que el cumplimiento de las normativas de seguridad es fundamental para promover buenas prácticas en las empresas, prevenir accidentes laborales y fomentar la paz social.

En tanto, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, instó a que las normas de seguridad y salud en el trabajo formen parte de la cultura organizacional de todas las empresas, capaz de fortalecer la competitividad del país.

"Invertir en prevención no es un costo, sino una valiosa inversión en el capital humano", manifestó.

Otras instituciones y entidades reconocidas

Las certificaciones también fueron otorgadas a empresas e instituciones gubernamentales que han demostrado excelencia en la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud, cumpliendo con todas sus normas y protocolos.

Entre las instituciones públicas estuvieron las superintendencias de Bancos y de Salud y Riesgos Laborales, la Dirección General de Aduanas, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En el ámbito empresarial y organizacional, se distinguió a gremios como la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y la Federación Nacional de Comerciantes.

También, se distinguieron a entidades privadas de diversos sectores productivos:

En el financiero:el Grupo Popular, Banco Popular Dominicano, Banco BHD, Banco Fondesa y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).

En minería e industria extractiva: Barrick Pueblo Viejo y Consorcio Minero Dominicano, junto a su marca Cemento Panam.

En energía:AES Dominicana, AES Andrés LNG y la estatal Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

En aviación y transporte aeroportuario: destacaron empresas como la Corporación Aeroportuaria del Este y el Aeropuerto Internacional del Cibao.

En salud: Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat), B. Braun Medical, Laboratorio Amadita y Group Pharma Corp y clínica Profamilia, entre otros.

Agroindustria y alimentos:Central Romana Corporation, Consorcio Azucarero Central (CAC), Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), Molinos del Valle, Agro Productores de Arroz de la Provincia Duarte, Frito Lay y Grupo Ramos.

Hoteles y turismo: Hotel Westin, Hotel Four Points, Punta Cana Laundry Services, Restaurante La Yola, Fiesta Bávaro Hotel, Playa Grande Golf & Ocean Club, entre otros.

Manufactura y consumo:como Baltimore Dominicana (Baldom), Bepensa Dominicana, Colgate-Palmolive, Industrias Macier y Metro Gas.

Construcción y servicios: Hageco Constructora, Malespín Constructora, Hire Horatio RD, Brenntan Caribe, SAM y Equipos SRL, Safety Extreme, Fumigadora Marte y Warling Sánchez, entre muchas otras empresas de distintos segmentos productivos.