La República Dominicana tiene un servidor público por cada 15 habitantes

En los últimos 17 años, la nómina pública ha aumentado a un ritmo promedio de 26,460 personas, lo que representa un crecimiento interanual del 5.3 %. ( FREEPIK )

Durante años, el Estado dominicano ha destacado entre sus pares de la región como uno de los principales empleadores para sus habitantes y hoy en día, la tendencia se mantiene: de cada 15 personas que habitan en este territorio, al menos una trabaja para alguna institución gubernamental.

Hasta mayo de 2026, los datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) reflejan que la nómina pública contabiliza más de 780,060 colaboradores. Con una población proyectada por la ONE a la fecha de 10,954,360 habitantes, esta cifra representa el 7.1 % de la gente.

El aumento registrado en los primeros cinco meses de este año es el mayor que ha experimentado la cartera gubernamental desde 2023.

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), recientemente advirtió que el aumento de la nómina pública no solo implica un mayor gasto en salarios, sino que implica todo un esquema de contribuciones a la seguridad social, regalía pascual, vacaciones, prestaciones laborales y, en muchos casos, obligaciones futuras asociadas al sistema de pensiones.

"El crecimiento sostenido de la nómina incrementa la cantidad de recursos que el Estado debe destinar de manera permanente para cubrir estos compromisos. Estos recursos provienen, directa o indirectamente, de los contribuyentes", establece la entidad.

En los últimos 17 años, la nómina pública ha aumentado a un ritmo promedio de 26,460 personas, lo que representa un crecimiento interanual del 5.3 %.

14 % son públicos

Analizar los datos de la demografía es interesante, pero para dimensionar la situación no hay nada más revelador que evaluar el peso del sector público en la Población Económicamente Activa (PEA).

En 2026, se estima que los ocupados alcanzan 5,533,722 personas, lo que significa que alrededor del 14.1 % de los empleados nacionales, pertenece a alguna institución pública.

Casi una séptima parte de la población no parece mucho, pero en la experiencia regional coloca a República Dominicana entre los países con más servidores públicos por trabajadores.

De acuerdo con el Portal de Datos y Publicaciones Estadísticas de la Cepal (Cepalstat), para 2024, el Estado dominicano era el cuarto mayor empleador de una lista de 11 naciones de América Latina.

Con un 13.5 % de la fuerza laboral, para ese año, la República Dominicana superó por tres puntos y medio el promedio regional. En primer lugar está Argentina con un 17 % de los ocupados, seguido de Panamá con un 16.3 % y de Uruguay con un 15.4 %.

En contraposición con esta variable, el país tiene la cuarta menor tasa de PEA entre los países analizados. Mientras la media es de 61.4 %, la nación solo alcanza un 58.3 % de ocupados.