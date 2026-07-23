Gobierno reconoce a 35 emprendedoras por sus aportes a la economía local

El presidente Luis Abinader y la directora de Supérate, Gloria Reyes, junto a las 35 emprendedoras que fueron reconocidas. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

Desde áreas como la agropecuaria hasta la innovación tecnológica, el Gobierno dominicano reconoció hoy a 35 emprendedoras que han sido beneficiarias de los programas de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

En el marco de la sexta edición del Reconocimiento Supérate Mujer, las empresarias fueron galardonadas en seis categorías por sus aportes a la economía local, el éxito de sus proyectos y su esfuerzo por transformar sus vidas mediante el emprendimiento.

La directora de Supérate, Mayra Jiménez, aseguró que la actividad constituye un espacio de reconocimiento público al trabajo de mujeres que, a través de sus negocios e iniciativas, se han convertido en agentes de cambio para sus familias y comunidades.

«Invertir en una mujer emprendedora es invertir en la familia, es invertir en la comunidad y es, sobre todo, contribuir al desarrollo de toda la República Dominicana», agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/whatsapp-image-2026-07-23-at-121836-pm-cb8c9c6d.jpeg Gobierno reconoce a 35 emprendedoras en el Palacio Nacional. (ESTARLIN ROSA)

Medidas anunciadas

En el marco del evento, Jiménez anunció que, en los próximos meses, otras 1,500 mujeres van a ser capacitadas a través del proyecto Supérate Mujer para seguir fortaleciendo sus capacidades empresariales y el desarrollo de negocios sostenibles.

La funcionaria expresó que el Reconocimiento Supérate Mujer se enmarca en la visión del Gobierno dominicano de impulsar políticas públicas orientadas a la inclusión económica y la protección social como herramientas para superar la pobreza y reducir las desigualdades.

El premio también busca visibilizar historias de superación personal y crecimiento económico que sirvan de inspiración para otras mujeres dominicanas y fomenten una cultura de emprendimiento, resiliencia e innovación social.

La entrega del galardón se desarrolló en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional y estuvo encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

Las 35 galardonadas

Durante el acto fueron homenajeadas emprendedoras en las categorías: Agropecuaria; Comercio Digital y Ventas; Creatividad y Diseño; Belleza y Bienestar; Gastronomía; y Producción, Manufactura e Innovación.

En Agropecuaria fueron distinguidas Alida del Carmen Pimentel, Severa Rodríguez, Ámbar Adeiny Rijo, Seneyda Vargas y Felicia Antonia Hilario.

De Comercio Digital y Ventas fueron reconocidas Virgilia Natividad Almonte, Cridaini Jazmín, Inocencia Sosa, Rocelyn Juneivi de la Rosa, Natividad Samanda Pérez, Rosalía Rafaela Dietsch y Basilicia Almonte.

En Creatividad y Diseño fueron homenajeadas Adela Zorrilla, Claudia Valentina Ramos, Manuela Cristina Mota, Jeydi Cristina del Villar, Pascuala Lara, Marcia Emilia Mateo, Milagros Amarily Rodríguez, Greicy Inmaculada Campos y Mercedes Vilorio.

Para Belleza y Bienestar fueron premiadas Ysabel Cristina Jazmín, Elisandry Hernández, Romelia Encarnación, Génesis Noel Bersan y Jarolin Dileixis Rosario.

De Gastronomía fueron galardonadas María Teresa Paredes, Liselny Lantigua, Yajaira Rodríguez, Cristal Encarnación y Olga Maritza Trinidad Reyes.

En Producción, Manufactura e Innovación fueron reconocidas Dionicia Marte, Lilian María Marte, Carmen Albania Álvarez y Ovelis Erisel Peralta.