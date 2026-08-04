Ministerio de Trabajo recibe proyecto para fortalecer el uso de estadísticas laborales

Al centro, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, habla durante el acto. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El Ministerio de Trabajo recibió el proyecto "Monitoreo y Evaluación de las Variables Indicativas a partir de los Registros Administrativos del Ministerio de Trabajo de la República Dominicana", elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, con el objetivo de fortalecer la generación y el análisis de información estadística para la gestión de políticas públicas en materia laboral.

Durante el acto de entrega, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, señaló que el proyecto contribuirá al fortalecimiento de los registros administrativos de la institución y permitirá consolidar un sistema de monitoreo y evaluación basado en evidencia. Según explicó, la herramienta facilitará la generación de indicadores para apoyar la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas relacionadas con el mercado laboral.

"Las estadísticas no solo permiten conocer lo que ocurrió ayer; también son fundamentales para comprender el presente y construir el futuro del trabajo", expresó el funcionario, quien señaló que fenómenos como la informalidad laboral requieren respuestas sustentadas en evidencia técnica.

Cooperación entre República Dominicana y México

Olivares sostuvo que estas herramientas forman parte del proceso de modernización institucional que impulsa la entidad, con el objetivo de mejorar la planificación, la evaluación de los programas públicos y la toma de decisiones orientadas a resultados.

El proyecto fue desarrollado con el respaldo del Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), el Ministerio de Trabajo y el Inegi.

Durante el acto, la viceministra de la Presidencia, Olaya Dotel, destacó que la cooperación entre ambos países fortalece las capacidades institucionales y favorece la innovación en la gestión pública.

En tanto, el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Hernández, señaló que el intercambio de conocimientos contribuye a consolidar instituciones más eficientes y transparentes.

La actividad contó con la presencia del embajador de México en el país, Carlos Miguel Aysa González, así como funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de la Presidencia y representantes del Inegi.