Ministro de Trabajo asegura que RD combate el trabajo infantil: "Solo existen casos aislados"

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares. ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO )

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, aseguró este viernes que la República Dominicana continúa fortaleciendo las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil, al afirmar que actualmente solo se registran casos aislados de este fenómeno.

"Cada día trabajamos para fortalecer el Departamento de Trabajo Infantil. En República Dominicana solo existen casos aislados de este flagelo", afirmó Olivares durante la jornada "Niñez con Propósito, Futuro con Oportunidades", desarrollada en la escuela Vitalina Mordán de Cruz en Boca Chica.

De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa, dirigida a estudiantes y sus familias de sectores vulnerables, busca prevenir el trabajo infantil, fortalecer la protección de los derechos de la niñez y promover la permanencia de los menores en las aulas.

Olivares sostuvo que el Estado mantiene una política activa para impedir la incorporación prematura de niños, niñas y adolescentes al mercado laboral, mediante acciones de prevención, asistencia, inspección y protección.

"Vinimos aquí a combatir un flagelo inaceptable, que es el abuso del trabajo infantil", manifestó.

El funcionario destacó el papel de la educación como una de las principales herramientas para prevenir este problema. En ese sentido, resaltó programas como la alimentación escolar, el transporte, la entrega de uniformes y otras iniciativas de apoyo que facilitan el acceso y la permanencia de los estudiantes en los centros educativos.

"Cuando un niño está en la escuela, aprendiendo y preparándose para el futuro, está donde debe estar. La educación es una de las principales razones por las que nuestros niños no tienen que trabajar", expresó.

Participación comunitaria

Según el ministro se han reforzado los operativos e inspecciones especializadas para detectar situaciones de trabajo infantil e intervenir de manera oportuna, especialmente en zonas y actividades económicas consideradas vulnerables.

Olivares afirmó que el objetivo del Gobierno es continuar reduciendo este fenómeno y posicionar al país entre las naciones de la región con menores niveles de trabajo infantil.

La jornada contó con la participación de cientos de estudiantes y sus padres, así como representantes del programa Supérate, de los ministerios de Educación, de la Mujer e Interior y Policía, así como del Servicio Nacional de Salud, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

Durante la actividad, los estudiantes Roselys Mesa y Wilfre Antonio Pérez destacaron la importancia de permanecer en las aulas como vía para construir mejores oportunidades.

La iniciativa fue organizada por la Dirección de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, encabezada por Hilaria Hilario, y contó con la participación de la viceministra de Trabajo Infantil y Sectores Vulnerables, Dulce Mercedes Quiñones.

Como parte de la jornada, los niños recibieron el cuento reflexivo "Julián no fue a la escuela", orientado a sensibilizar sobre las consecuencias del trabajo infantil y la importancia de garantizar el derecho de los menores a la educación y al desarrollo integral.

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