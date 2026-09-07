El sector comercio concentra el 20 % de las personas ocupadas en el país

El sector comercio concentró 1,037,060 personas ocupadas en 2025, equivalentes al 20.2 % del total de empleos del país, de acuerdo con un análisis de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), elaborado a partir de datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El estudio establece que la actividad pasó de 822,261 ocupados en 2015 a 1,037,060 el año pasado, sumando 214,799 nuevos puestos de trabajo en ese período.

El sector aportó aproximadamente el 21 % del empleo neto creado por la economía dominicana en ese lapso, superando en volumen a la industria, la construcción, la enseñanza, el transporte y la administración pública.

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"El comercio tiene un gran peso en el mercado laboral. Estamos hablando que más de un millón de personas dependen de esta actividad para generar sus ingresos, por lo que cualquier política que impacte al sector debe tomar en cuenta su capacidad de seguir creando empleos", señaló la directora ejecutiva de la ONEC, Jenniffer Troncoso.

Entre 2015 y 2025, los puestos formales de la actividad comercial aumentaron 37.8 %, un ritmo superior al registrado por el empleo informal durante el mismo período. Con ello, la tasa de formalidad del sector mostró una evolución positiva a lo largo de la década.

Salarios en el comercio

El estudio plantea que en 2024 el salario promedio del trabajador formal del comercio fue de 29,938 pesos frente a un ingreso promedio nacional de 26,628 pesos, un 12.4 % superior. En 2025 la relación se mantuvo, con 31,392.3 pesos frente a 28,905 pesos para un 8.6 % por encima.

El ingreso laboral mensual estimado del comercio pasó de 14,375 pesos en 2015 a 26,326 pesos en 2025, mientras que el primer trimestre de 2026 registró una estimación de 27,452 pesos. El análisis precisa que estas cifras fueron calculadas a partir de los ingresos por hora y las horas trabajadas reportadas por la ENCFT.

Medido como promedio simple de las cuatro escalas por tamaño de empresa, el salario mínimo fue de 19,449.8 pesos en 2024 y 21,674.9 pesos en 2025; el salario formal del comercio lo superó en 53.9 % y 44.8 %, respectivamente.

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