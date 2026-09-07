Gobierno destaca avances en la formalización del empleo para mujeres y jóvenes

Imagen ilustrativa de jóvenes en una fila ( FREEPIK )

Por primera vez en el país, la tasa de ocupación femenina supera el 50 %, al situarse en 51.1 % al cierre de 2025, frente al 47 % registrado en 2019 y el 43.4 % en 2020. Asimismo, el desempleo juvenil descendió del 15.7 % en 2019 al 12.4 % en 2025.

Así lo planteó el viceministro de la Presidencia, Luis Madera, quien presentó este lunes un balance sobre la evolución del empleo formal en el país, con énfasis en dos grupos poblacionales que han experimentado mejoras significativas: las mujeres y los jóvenes.

El funcionario indicó que, en el caso de las mujeres, el empleo formal alcanza el 52.3 %, por encima del promedio nacional, que se sitúa en 45.9 %.

"De las 2.2 millones de mujeres ocupadas, más de la mitad cuentan con seguridad social y cotización para pensión, lo que refleja el impacto de su mayor formación académica y capital humano", destacó durante su intervención en LA Agenda Semanal.

En cuanto a los jóvenes, Madera señaló que uno de los avances más importantes, además de la reducción del desempleo, es que el primer empleo de este segmento de la población es cada vez más formal.

En ese sentido, precisó que, entre los jóvenes de 15 a 19 años, la tasa de formalidad pasó del 18 % en 2021 al 27 % en 2025. En el grupo de 20 a 24 años, en tanto, aumentó del 46 % al 53 % durante el mismo período.

Madera sostuvo que, si la puerta de entrada al mercado laboral es formal, aumenta significativamente la posibilidad de que los trabajadores permanezcan en ese sector.

Afirmó que estos resultados acercan al Gobierno a su meta de alcanzar un 50 % de formalidad laboral.

Asimismo, explicó que, al cierre de 2025, la formalidad del empleo alcanzó el 45.9 %, frente al 41.9 % registrado en 2021, considerado el punto más crítico de la crisis sanitaria.

«Eso representa, sobre una base de 5.2 millones de ocupados, más de 200,000 personas que antes no contaban con seguro médico ni cotización para pensión y que hoy acceden a esos derechos fundamentales», señaló.

Formalidad en el sector privado

Madera indicó que, en el sector privado, donde se concentra buena parte de la informalidad, la tasa de formalidad aumentó del 34.7 % en 2021 al 39.1 % en 2025. Añadió que las proyecciones apuntan a que continuará creciendo en 2026, impulsada por el ritmo de expansión de la economía.

El funcionario atribuyó estos resultados al fortalecimiento del tejido empresarial, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Detalló que el empleo en las MIPYMES formales pasó de 675,300 ocupados en 2020 a 921,400 en la actualidad.

Asimismo, indicó que la cantidad de empresas con entre uno y 50 empleados aumentó de 86,570 en 2019 a 107,571 en la actualidad, lo que representa un incremento neto de 21,001 empresas en ese segmento.

En el encuentro LA Agenda Semanal de este lunes se abordaron temas relacionados a la economía del país.

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