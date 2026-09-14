Mayoría de dominicanos alcanza su pico salarial entre los 31 y 55 años

El mercado laboral formal de la economía dominicana refleja una desigualdad de sueldo por edad y nacionalidad: mientras los criollos alcanzan su mayor pico salarial entre los 31 y 55 años, los extranjeros que trabajan en el país logran su mayor nivel de ingresos a partir de esta última edad, duplicando a los dominicanos.

El salario promedio cotizable de los trabajadores locales que están dentro del citado grupo etario alcanzó los 44,235.5 pesos en junio de este año, un monto que, aunque supera el resto de los tramos de la población empleada y el sueldo promedio nacional, que a ese mismo mes se ubicó en 39,844.6 pesos, es inferior al que devengan sus pares extranjeros de la misma edad.

Así lo recogen las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en las cuales se observa que, al menos desde los últimos tres años y medio, los dominicanos devengan su mayor sueldo entre los 31 y 55 años. Actualmente los trabajadores en este rango de edad representan el 55.5 % de los cotizantes a la seguridad social, equivalente a 1,369,181 de personas.

A partir de los 55 años, los trabajadores dominicanos sufren una caída de su ingreso salarial, ubicándose en 41,030.82 pesos al sexto mes de 2026.

Sin embargo, contrario a los empleados de origen local, en el caso de los foráneos el aumento de la edad trae consigo también un incremento de los ingresos por su trabajo. A partir de los 55 años, los extranjeros que laboran en el país logran el mayor salario de su vida productiva.

Los extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social y que superaban las cinco décadas y media registraron un sueldo promedio cotizable de 88,598.93 pesos a junio de este año, duplicando el monto que devengan los dominicanos de esa misma edad y de los que se encuentran entre los 31 y 55 años.

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Suben empleadores

La cantidad de empleadores en la economía formal registró un aumento interanual de un 5.6 %, impulsados por los patronos con hasta 10 empleados.

Desde junio de 2025 y hasta ese mismo mes de este año, el número de unidades productivas pasó de 106,021 a 112,019, equivalente a un aumento absoluto de 5,998 empleadores, de acuerdo con los registros de la Tesorería de la Seguridad Social.

El incremento estuvo sostenido en los empleadores con hasta 10 trabajadores, que registraron un alza absoluta de 5,764, representando el 96.1 % del total.