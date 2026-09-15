Frank Rainieri llama a los jóvenes a trabajar por el futuro de República Dominicana

El empresario Frank Rainieri durante su intervención en la apertura del Primer Foro Punta Cana, donde exhortó a los jóvenes dominicanos a trabajar por un mejor país. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

En la apertura del Primer Foro Punta Cana, Frank Rainieri exhortó a los jóvenes dominicanos a no detenerse ante los obstáculos y a trabajar por un mejor país.

Durante su discurso, el empresario destacó la disposición de las nuevas generaciones para reunirse, intercambiar ideas y buscar soluciones a los desafíos de República Dominicana. A su juicio, estos espacios permiten unir esfuerzos entre distintos sectores de la sociedad.

"Ustedes tienen todo el futuro por delante. No se detengan. Trabajen por un mejor país", expresó.

Frank Rainieri también destacó la unidad del sector empresarial como pieza transversal para el desarrollo del país. En ese sentido, contrastó la realidad actual con la de décadas anteriores, cuando existían mayores distancias entre el sector privado, representantes del Estado, dirigentes políticos y otros sectores de la vida nacional.

Al dirigirse a los participantes del foro, el fundador de Grupo Puntacana valoró el interés de jóvenes de diferentes ámbitos por debatir sobre el futuro nacional desde una perspectiva orientada a la colaboración y al aprendizaje.

Asimismo, sostuvo que los asistentes representan a una parte de la sociedad que observa las posibilidades del país con optimismo y disposición para contribuir a su desarrollo.

Rainieri valoró la celebración del Primer Foro Punta Cana y manifestó su expectativa de que la iniciativa tenga continuidad y pueda convertirse en un encuentro anual en la zona turística.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-15-at-102008-am-cffef922.jpeg El empresario Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, durante una de las sesiones del Primer Foro Punta Cana. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-15-at-102006-am-1a7a20f6.jpeg Participantes del Primer Foro Punta Cana durante el diálogo e intercambio de ideas sobre el futuro de República Dominicana. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Sobre el foro

El Primer Foro Punta Cana es un espacio de diálogo plural creado para reunir a líderes de los sectores público, político y empresarial con el propósito de reflexionar, intercambiar perspectivas y aportar propuestas sobre temas que incidirán en el futuro del país.

Bajo el lema «El país que viene», el encuentro se celebra este martes 15 de septiembre de 2026 en The Westin Puntacana Resort & Club, en Punta Cana. La iniciativa es organizada por GALA Media Group y busca establecerse como una plataforma permanente de discusión sobre asuntos estratégicos para República Dominicana.

Los organizadores escogieron Punta Cana por considerarla un referente del turismo, la inversión y el desarrollo nacional. Esta primera edición busca generar un espacio en el que representantes de diferentes ámbitos puedan analizar desafíos y oportunidades, así como plantear propuestas para el desarrollo del país.