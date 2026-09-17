Laura Izquierdo: "No hemos recibido invitación para debatir el Código Laboral"

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, reveló que hasta el momento esa entidad no ha recibido la invitación para abordar el tema en la nueva legislatura, luego de que al cierre de la anterior el presidente de la República, Luis Abinader, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, estuvieran de acuerdo con el retorno de los sectores a la mesa de diálogo.

"No hemos recibido ninguna invitación por parte de la Cámara para sentarnos a debatir el Código de Trabajo con el sector laboral. Ojalá que se pueda convocar ese espacio de diálogo donde se hicieron todos los aprestos del Código Laboral, se prepararon los consensos a los que llegamos y es el espacio ideal para poder llegar a los que faltan", agregó Izquierdo.

La dirigente empresarial se refirió en estos términos en el marco del foro Democracia y Gobernanza Sociolaboral, organizado por Copardom y la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ).

En su discurso, la presidente del gremio patronal propuso tres responsabilidades para las organizaciones del sector productivo: ejercer una coherencia ética en su gobernanza interna, asumir una participación pública responsable que resguarde el bien común y ampliar la conversación para la integración de las pequeñas y medianas empresas, a las mujeres, la juventud y a gremios de las provincias.

Peña Izquierdo dijo que la democracia no se limita a la celebración periódica de elecciones, sino que exige instituciones sólidas, seguridad jurídica y estabilidad social para asegurar el clima de inversión que requiere el desarrollo económico del país.

"No podemos exigir transparencia, institucionalidad y rendición de cuentas hacia afuera si no las practicamos en nuestra propia gobernanza. La calidad de nuestra contribución pública comienza en la manera en que elegimos, tomamos decisiones y representamos intereses", enfatizó la titular de Copardom.

Papel de los gremios

El foro contó con el copatrocinio técnico de la OIT, representado por Randall Arias, especialista de la Oficina de Actividades para los Empleadores, quien abordó el papel de los gremios productivos como pilares de la democracia regional e impulsó la puesta en común del diagnóstico del clima sociolaboral dominicano.

Por su parte, la consultora internacional Evelyn Villarreal presentó un repositorio de buenas prácticas internacionales de la OIT, la ONU y la OECD, al tiempo que facilitó las dinámicas grupales y mesas de trabajo donde los directivos empresariales analizaron los riesgos y oportunidades del escenario político actual.

El foro concluyó con la presentación de los compromisos acordados en la plenaria final, llamada a consolidar una agenda unificada que promueva acciones concretas entre los gremios empresariales para pasar de la participación ocasional a una cultura permanente de diálogo y desarrollo democrático.

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