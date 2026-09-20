Número de ocupados en la economía dominicana crece 2.9 % interanual, según el Banco Central

Empleados públicos llegan al edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (El Huacal) para comenzar su jornada laboral. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El número de personas ocupadas en la economía dominicana alcanzó 5,271,005 durante abril-junio de 2026, informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). La cifra representa un incremento interanual de 2.9 %, equivalente a 147,456 nuevos ocupados netos frente al mismo trimestre de 2025.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (Encft), la tasa de ocupación se situó en 63.2 % y la tasa global de participación en 66.8 %. Ambas permanecieron cerca de sus máximos históricos y reflejan, según el BCRD, una elevada utilización de la fuerza de trabajo en el contexto regional.

Empleo formal e informal

De los 147,456 empleos netos generados en los últimos 12 meses, los trabajadores formales aportaron 74,794, equivalentes al 50.7 %. Los informales contribuyeron con los 72,663 restantes, para un 49.3 %.

La tasa de informalidad total se ubicó en 53.8 % durante el segundo trimestre de 2026, por debajo del promedio histórico de 56.7 % registrado por la Encft desde 2014.

La Encft es una encuesta por muestreo probabilístico que mide el vínculo de las personas en edad de trabajar con el mercado laboral y sirve de fuente para dar seguimiento a la pobreza monetaria. Sus resultados son representativos de todo el país y de las regiones Ozama o Metropolitana, Norte o Cibao, Sur y Este. La información se recopila trimestralmente y de manera continua en una muestra de 8,480 viviendas, con un nivel de confianza de 90 %.

Las mujeres impulsan la creación de empleos

Del total de 5,271,005 ocupados, el 57 % corresponde a hombres y el 43 % a mujeres. Sin embargo, las mujeres explicaron la mayor parte del crecimiento neto del empleo durante los últimos 12 meses: sumaron 127,742 nuevas ocupadas, equivalentes al 86.6 % de los puestos creados. Los hombres aportaron 19,714 ocupados adicionales.

Desocupación y subutilización

La tasa de desocupación abierta (SU1) se situó en 5.3 % en abril-junio de 2026, un aumento de 0.3 puntos porcentuales respecto al 5.0 % observado en igual período de 2025. Este indicador mide la proporción de personas desocupadas que buscan activamente empleo dentro de la fuerza laboral.

La tasa de subutilización de la fuerza de trabajo (SU3), anteriormente denominada tasa de desocupación ampliada, alcanzó 8.7 %. El resultado también supone un aumento interanual de 0.3 puntos porcentuales. Este indicador incluye tanto a quienes buscan activamente empleo como a las personas disponibles para trabajar, aunque no estén buscando.

Transiciones del mercado laboral

Al comparar abril-junio de 2026 con el mismo período de 2025, el 92.6 % de las personas ocupadas conservó esa condición. Otro 5.9 % salió de la fuerza laboral y pasó a la inactividad, mientras que el 1.5 % pasó de la ocupación a la desocupación.

Entre quienes estaban desocupados, el 44.0 % consiguió una ocupación un año después, el 28.3 % permaneció desocupado y el 27.7 % pasó a la inactividad.

En el grupo de personas inactivas o fuera de la fuerza de trabajo, el 81.3 % mantuvo esa condición, el 15.9 % pasó a la ocupación y el 2.8 % comenzó a buscar trabajo. Estos movimientos contribuyeron al aumento de la fuerza laboral o población económicamente activa.

El BCRD concluyó que el mercado laboral dominicano mantiene elevados niveles de participación, un ritmo adecuado de creación de empleos y tasas de desocupación relativamente estables, en un entorno internacional marcado por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas y sus efectos sobre los precios del petróleo y sus derivados.