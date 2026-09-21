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día feriado 24 septiembre
día feriado 24 septiembre

Ministerio de Trabajo recuerda que el feriado del 24 de septiembre no se cambia

Tanto el sector público como el privado deberán retomar labores el 25 de septiembre tras el feriado del 24

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    Ministerio de Trabajo recuerda que el feriado del 24 de septiembre no se cambia
    Fachada del Ministerio de Trabajo. (ARCHIVO / DL)

    El Ministerio de Trabajo recordó este lunes que el jueves 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de las Mercedes, se mantiene como día feriado y no será trasladado a otra fecha.

    La institución informó, mediante un comunicado de prensa, que tanto el sector público como el privado deberán retomar sus labores habituales el viernes 25 de septiembre, conforme a lo establecido en la Ley 139-97 sobre la aplicación de los días feriados.

    RELACIONADAS

    Cumplimiento obligatorio

    • El Ministerio de Trabajo precisó que la disposición debe cumplirse en todos los establecimientos del país, debido al carácter religioso de la celebración.

    La fecha está dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano.

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