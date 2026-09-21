Ministerio de Trabajo recuerda que el feriado del 24 de septiembre no se cambia

Fachada del Ministerio de Trabajo. ( ARCHIVO / DL )

El Ministerio de Trabajo recordó este lunes que el jueves 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de las Mercedes, se mantiene como día feriado y no será trasladado a otra fecha.

La institución informó, mediante un comunicado de prensa, que tanto el sector público como el privado deberán retomar sus labores habituales el viernes 25 de septiembre, conforme a lo establecido en la Ley 139-97 sobre la aplicación de los días feriados.

Cumplimiento obligatorio

El Ministerio de Trabajo precisó que la disposición debe cumplirse en todos los establecimientos del país, debido al carácter religioso de la celebración.

La fecha está dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano.