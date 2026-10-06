Hay más mipymes importadoras, pero las grandes empresas movilizan el 62.5 % de las compras

Las empresas de manufactura se encuentran entre las que más importaciones realizaron el año pasado. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) superan en número a las grandes empresas dentro del sector importador dominicano, pero son estas últimas las que siguen haciendo las compras más significativas de mercancías traídas desde fuera.

Si bien las grandes empresas representaron apenas el 5.9 % de las 16,936 compañías importadoras formales en el 2025, estas concentraron el 62.5 % de todo lo importado en ese período, alcanzando los 17,974.7 millones de dólares.

Esta proporción equivale a 1,004 empresas, con 151 trabajadores o más, que representaron "el principal componente de la estructura importadora nacional", señaló la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en su "Perfil de empresas importadoras 2025", publicado recientemente.

El resto de las importadoras formales son mipymes cuyas compras, en conjunto, ascendieron a 10,766.3 millones de dólares durante el año pasado, 7,207.7 millones menos que los 17,974.7 millones de dólares importado por las grandes empresas.

De este modo, aunque 94 de cada 100 empresas importadoras formales son mipymes, las grandes compañías concentran más de seis de cada 10 dólares del valor importado.

En efecto, el valor promedio importado por las mipymes oscila entre los 200,000 dólares hasta los 2.9 millones de dólares, frente a un valor promedio de 17.9 millones de dólares de las compras realizadas por las compañías de mayor tamaño.

De acuerdo a la ONE, las importaciones el año pasado alcanzaron un total de 29,607.6 millones de dólares el año pasado, provenientes de hasta 45,176 importadores dominicanos.

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Comercio y manufactura concentran el valor

El 31.5 % de los importadores formales provino del sector comercial, siendo el sector de mayor peso en este segmento seguido de las actividades de servicios, con el 27.3 %.

La participación del comercio es aún más relevante si se observa el valor de las mercancías. Estas empresas importaron 12,293.4 millones de dólares, representando el 41.7 % del total adquirido por las empresas formales.

En tanto, las industrias manufactureras movilizaron 11,574 millones de dólares, para una participación de 39.3 %.

En conjunto, ambas actividades concentraron alrededor del 81 % de todo lo importado en términos de su valor.

La zona metropolitana acapara las importaciones

La distribución territorial de las importaciones muestra una concentración similar.

La región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, reunió el 65.5 % de los importadores formales y concentró el 65.1 % de su valor importado, equivalente a 18,891.7 millones de dólares.

Le siguió Valdesia, que, pese a concentrar apenas el 3.1 % de los importadores, representó el 13.5 % del valor importado.

En contraste, Cibao Noroeste, El Valle y Enriquillo acumularon en conjunto apenas el 0.8 % del valor movilizado por los importadores formales durante el 2025.

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