Trabajo advierte que promesas de empleo en el extranjero podrían ocultar riesgos de guerra

El Ministerio de Trabajo advirtió sobre los riesgos de las ofertas engañosas de empleo en el extranjero que, bajo promesas de buenos salarios y mejores condiciones de vida, podrían terminar exponiendo a ciudadanos dominicanos a la guerra entre Rusia y Ucrania.

En un comunicado, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, explicó que la República Dominicana no tiene un acuerdo bilateral de migración laboral con Rusia que sirva de marco para este tipo de contrataciones.

La advertencia se produce ante denuncias de dominicanos que habrían viajado a territorio ruso atraídos por supuestas ofertas para desempeñar labores técnicas y otros trabajos civiles, pero que posteriormente se habrían visto involucrados en circunstancias relacionadas con el conflicto armado.

Olivares aclaró que la inexistencia de un acuerdo bilateral no significa, por sí sola, que toda contratación individual en el extranjero sea ilegal. Sin embargo, advirtió que ocultar la verdadera naturaleza de un trabajo, ofrecer condiciones distintas de las reales o inducir a una persona a viajar sin informarle de los riesgos puede comprometer gravemente sus derechos fundamentales.

En ese sentido, exhortó a los ciudadanos que reciban propuestas laborales fuera del país a acudir al Ministerio de Trabajo para verificar su autenticidad antes de aceptar una oferta, firmar un contrato o viajar.

"Exhortamos a todos los dominicanos que reciban una oferta de empleo en el extranjero a que acudan al Ministerio de Trabajo antes de aceptar, firmar un contrato o viajar. Estamos en disposición de orientarlos y ayudarlos a comprobar la veracidad de esas propuestas, para que una oportunidad aparentemente atractiva no termine convirtiéndose en un engaño que ponga en peligro sus vidas", expresó el funcionario.

El llamado incluye las ofertas recibidas mediante redes sociales, plataformas digitales, intermediarios, agencias de empleo o contactos personales.

Señales de alerta ante ofertas de empleo

El titular de Trabajo recomendó desconfiar de las propuestas que prometan salarios extraordinarios sin explicar claramente las funciones que deberá desempeñar el trabajador, la identidad del empleador, el lugar de trabajo y las condiciones del contrato.

También advirtió sobre las ofertas que exijan pagos injustificados por adelantado o sean gestionadas por intermediarios cuya identidad y legitimidad no puedan comprobarse.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a no entregar sus pasaportes ni otros documentos personales a intermediarios sin garantías legales y a evitar la firma de contratos cuyo contenido no comprendan plenamente.

Olivares sostuvo que ninguna promesa de remuneración debe utilizarse para ocultar riesgos que comprometan la vida, la integridad física o la libertad de una persona.

Prevención de posibles engaños

El funcionario destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones del Estado para prevenir situaciones de engaño, explotación laboral, trata de personas o reclutamiento mediante falsas promesas de empleo.

En ese sentido, instó a quienes hayan recibido propuestas sospechosas, así como a sus familiares, a informar de la situación a las autoridades correspondientes.

"Nuestro deber es contribuir a que los dominicanos puedan acceder a oportunidades de trabajo seguras y legítimas. Por eso, pedimos a la población que no se deje llevar únicamente por una promesa económica y que consulte al Ministerio de Trabajo antes de asumir compromisos laborales en el exterior", concluyó el ministro.