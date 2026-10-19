Mujeres rurales en República Dominicana enfrentan más pobreza y menos empleo

Imagen de archivo de una productora de ajíes en Padre Las Casas en Azua. ( DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI )

Las mujeres que residen en las zonas rurales de República Dominicana enfrentan mayores niveles de pobreza, menor participación en la ocupación laboral y una carga más elevada de trabajo doméstico no remunerado que las residentes en áreas urbanas, de acuerdo con los datos recogidos en la infografía La mujer rural en la República Dominicana: una mirada desde las estadísticas, publicada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en octubre de 2026.

El documento presenta indicadores sobre las condiciones de vida de las mujeres dominicanas según su zona de residencia y muestra diferencias en ámbitos económicos, sociales y familiares.

Uno de los datos más relevantes corresponde a la pobreza. En 2025, el 23.54 % de las mujeres residentes en zonas rurales se encontraba en condición de pobreza, frente al 17.74 % de las que vivían en áreas urbanas.

La ocupación laboral también presenta una diferencia entre ambos grupos. Según la infografía, el porcentaje de mujeres ocupadas fue de 34.8 % en las zonas rurales y de 43.8 % en las urbanas, lo que evidencia una brecha de nueve puntos porcentuales.

Diferencias en maternidad y uniones adolescentes

Los indicadores relacionados con la maternidad temprana reflejan otra diferencia entre las zonas de residencia. En 2025, el 19.7 % de las mujeres de entre 20 y 24 años residentes en áreas rurales había tenido un hijo nacido vivo antes de cumplir los 18 años. En las zonas urbanas, la proporción fue de 14.6 %.

En cuanto a las adolescentes de 15 a 19 años que estaban casadas o en unión, el porcentaje alcanzó el 15 % en las zonas rurales, frente al 11 % en las urbanas.

Estas cifras permiten observar que ambos indicadores presentan valores más elevados entre las mujeres residentes en áreas rurales.

https://resources.diariolibre.com/docs/2026/10/19/infografi_a_mujer_rural_en_rd_1792419831065.pdf

Las mujeres dedican más del doble de horas al trabajo no remunerado

La distribución del trabajo dentro del hogar constituye otro de los aspectos incluidos en la publicación estadística.

De acuerdo con datos de 2021, las mujeres de 15 años y más dedicaban, en promedio, 25.7 horas semanales al trabajo no remunerado para el propio hogar en las zonas urbanas, frente a 11.9 horas de los hombres.

En las zonas rurales, la dedicación femenina ascendía a 27.7 horas semanales, mientras que los hombres destinaban un promedio de 12 horas.

La diferencia muestra que las mujeres rurales registraban la mayor carga semanal de trabajo doméstico no remunerado entre los cuatro grupos comparados.

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Feminicidios íntimos: 60 casos preliminares

La infografía también recoge cifras sobre feminicidios íntimos por zona de ocurrencia durante 2025. Los datos preliminares registran 46 casos en zonas urbanas y 14 en zonas rurales, para un total de 60 casos reportados en el indicador.

La ONE advierte que estas cifras son preliminares, por lo que deben interpretarse teniendo en cuenta esa condición.

Una mirada estadística a las brechas territoriales

En conjunto, los indicadores presentados por la Oficina Nacional de Estadística permiten examinar las diferencias entre las condiciones de vida de las mujeres rurales y urbanas en República Dominicana.

La pobreza, la ocupación laboral, la maternidad temprana, las uniones adolescentes, los feminicidios íntimos y el tiempo destinado al trabajo doméstico no remunerado forman parte de las dimensiones analizadas.

La publicación ofrece una base estadística para identificar las brechas territoriales que afectan a las mujeres y contribuir a la discusión sobre sus condiciones sociales y económicas.

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE), La mujer rural en la República Dominicana: una mirada desde las estadísticas, octubre de 2026.