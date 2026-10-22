Ministerio de la Juventud convoca a feria de empleos para llenar 1,300 vacantes

Jóvenes participan en una jornada de empleos. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Con el objetivo de conectar a la población joven con alternativas de desarrollo profesional, académico y empresarial, el Ministerio de la Juventud anunció la realización de la feria "¿Qué hay pa´ mí?", actividad dirigida a ciudadanos de entre 15 y 35 años.

La iniciativa, que se llevará a cabo el viernes 23 y sábado 24 de octubre, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche en la sede del ministerio, ubicada en el Distrito Nacional, busca concentrar en un solo espacio las nuevas oportunidades del mercado, como la oferta pública y privada existente.

Durante la jornada, los asistentes tendrán acceso a más de 1,300 vacantes laborales, además de información sobre becas, charlas, conferencias, asesorías y oportunidades de capacitación en áreas como inteligencia artificial e innovación. La participación es gratuita.

En el ámbito educativo, los asistentes podrán conocer las opciones disponibles a través de instituciones como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad del Caribe (Unicaribe) y la Tecnológica del Cibao Oriental (Unatec).

En el área laboral, participarán empresas como Hayco Dominican, Alorica, Grupo Ramos, Amadita, Helados BON, Scotia GBS, Pollos Victorina, Cecomsa, AICA, Ajiza Agroindustrial, Definite Chocolate, Centro Policlínico Nacional, Right Construction, QM Courier y Cortés Hermanos, entre otras, con oportunidades de empleo, recepción de currículos y espacios de orientación.

Agenda

El viernes 23 va a ser el día exclusivo para aplicar, conocer las diferentes oportunidades laborales y aprovechar las distintas charlas y conferencias educativas.

La jornada del sábado 24 tendrá un énfasis especial en el emprendimiento, con iniciativas de orientación y asesoría para quienes buscan desarrollar sus propios proyectos, según detalla una nota de prensa.

Como parte de esta programación, Promipyme presentará la charla "¿Cómo financio mi emprendimiento?". Asimismo, junto al Banco Agrícola estarán ofreciendo orientación sobre financiamiento y asesorías, según la programación de la jornada.

Los jóvenes también podrán participar en la actividad "Cuenta tu idea en 60 segundos", un espacio para presentar sus proyectos ante un jurado y tener la oportunidad de ganar un premio.

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