Frente una reforma laboral sin novedades, la Copardom espera retomar el diálogo

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) mantiene sus expectativas de que se retome el diálogo entre empresarios y sindicalistas para avanzar en la reforma al Código de Trabajo, pese a que no se han producido nuevos acercamientos entre las partes y a que el proyecto continúa estancado en el Congreso Nacional.

La presidenta del gremio patronal, Laura Peña Izquierdo, confirmó este lunes que siguen sin sostener nuevas conversaciones sobre el tema, aunque reiteró la disposición del empresariado a buscar consensos mediante el diálogo tripartito entre empleadores, trabajadores y Gobierno.

"No hemos tenido ningún acercamiento, pero siempre nuestra posición es el diálogo social, el tripartismo. Dialogando es que podemos resolver nuestras diferencias en pos del futuro laboral del país", manifestó la dirigente empresarial durante un encuentro con la prensa para anunciar el XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales de Copardom.

La ejecutiva consideró necesario actualizar la legislación laboral para responder a las transformaciones que ha experimentado el mercado de trabajo y a las necesidades de las futuras generaciones.

Recordó que los sectores empresarial y sindical sostuvieron durante años conversaciones en el Consejo Consultivo de Trabajo, por lo que entiende que existen condiciones para volver a intercambiar ideas.

"Así como sostuvimos por muchos años un diálogo muy respetuoso dentro del Consejo Consultivo del Trabajo, ¿por qué no hacerlo nuevamente?", planteó.

Consultada sobre la posibilidad de retomar las conversaciones antes de que concluya la actual legislatura, respondió: "Nosotros esperamos que sí podamos dialogar, si el sector sindical nos lo permite".

Una reforma sin avances

El proyecto de reforma laboral, depositado originalmente por el Poder Ejecutivo en octubre de 2024, perimió al cierre de la pasada legislatura, luego de que persistieran diferencias entre empresarios y sindicalistas, particularmente sobre la cesantía.

Aunque la iniciativa fue reintroducida en agosto por el senador Cristóbal Venerado Castillo, posteriormente fue retirada ante el rechazo de las principales centrales sindicales.

Desde entonces, el proyecto no ha sido sometido nuevamente ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado.

Pese a que los presidentes de ambas cámaras lo habían señalado entre sus prioridades legislativas, el proyecto de reforma cumple dos años sin algún avance en el corto plazo.