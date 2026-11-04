Ministerio de Trabajo reitera feriado para el lunes 9 de noviembre

El Ministerio de Trabajo reiteró que el feriado correspondiente al Día de la Constitución, que se conmemora el viernes 6 de noviembre, será trasladado al lunes 9 del mismo mes, por lo que ese día será no laborable en todo el territorio nacional.

La institución informó que el viernes 6 de noviembre se trabajará con normalidad, mientras que el descanso correspondiente a esta fecha se aplicará el lunes 9, conforme a lo establecido en la Ley 139-97, sobre la aplicación de los días feriados.

Asimismo, el Ministerio precisó que los trabajadores deberán reintegrarse a sus labores habituales el martes 10 de noviembre.

Disposición para los sectores público y privado

La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo recordó que la disposición deberá cumplirse en todas las instituciones públicas y privadas del país.

El Día de la Constitución conmemora la promulgación de la primera Carta Magna dominicana, el 6 de noviembre de 1844.