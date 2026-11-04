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Ministerio de Trabajo reitera feriado para el lunes 9 de noviembre

Los trabajadores deberán reintegrarse a sus labores el martes 10 de noviembre

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    Ministerio de Trabajo reitera feriado para el lunes 9 de noviembre
    Sede del Mininisterio de Trabajo. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Trabajo reiteró que el feriado correspondiente al Día de la Constitución, que se conmemora el viernes 6 de noviembre, será trasladado al lunes 9 del mismo mes, por lo que ese día será no laborable en todo el territorio nacional.

    La institución informó que el viernes 6 de noviembre se trabajará con normalidad, mientras que el descanso correspondiente a esta fecha se aplicará el lunes 9, conforme a lo establecido en la Ley 139-97, sobre la aplicación de los días feriados.

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    Asimismo, el Ministerio precisó que los trabajadores deberán reintegrarse a sus labores habituales el martes 10 de noviembre.

    Disposición para los sectores público y privado

    • La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Trabajo recordó que la disposición deberá cumplirse en todas las instituciones públicas y privadas del país.

    El Día de la Constitución conmemora la promulgación de la primera Carta Magna dominicana, el 6 de noviembre de 1844.

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