La exigencia de experiencia laboral continúa siendo uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes para conseguir un trabajo, una realidad que afecta tanto a bachilleres como a profesionales universitarios que intentan obtener su primer empleo.

Así lo expresaron este viernes varios de los asistentes a la II Expo Empleo Juvenil, celebrada por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), quienes manifestaron sus dificultades para acceder a una oportunidad laboral, pese a contar con preparación académica, disposición para trabajar y deseos de superación.

Tal es el caso de Samuel Emilio, de 24 años, quien está desempleado y afirma que la falta de experiencia constituye el mayor reto para quienes intentan ingresar a una empresa.

Sin embargo, sostiene que también existen dificultades relacionadas con la ubicación y la escasa información disponible sobre las vacantes de empleo.

Una situación similar enfrenta Ángel Minaya, de 18 años, quien considera que es complicado cumplir con los requisitos de las empresas cuando aún no ha tenido la oportunidad de adquirir experiencia laboral.

"Con 18 años no puedo tener experiencia en ningún trabajo, a menos que haya hecho una pasantía", expresó Minaya, quien considera que estas jornadas de empleo representan una oportunidad para comenzar a adquirir las competencias necesarias para conseguir un mejor futuro.

En tanto, Rafil Collado, de 19 años, señaló que las exigencias no se limitan a la experiencia laboral, sino que también incluyen certificaciones y cursos que, en ocasiones, parecen insuficientes para algunas empresas, pese al esfuerzo de muchos jóvenes por prepararse profesionalmente.

La dificultad para conseguir una primera oportunidad laboral también ha sido experimentada por Libanesa Brito, de 18 años, quien sostiene que la falta de experiencia limita las posibilidades de este grupo poblacional de obtener un empleo.

Al igual que otros entrevistados, Brito es estudiante universitaria y actualmente cursa la licenciatura en Mercadeo en la Universidad Organización y Método (O&M), con la esperanza de alcanzar un mejor futuro para ella y su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-12410-pm-1-dd7a9b4f.jpeg Jóvenes acudieron desde tempranas horas de la mañana con sus documentos en busca de una oportunidad de empleo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/whatsapp-image-2026-11-06-at-12411-pm-38d0fce3.jpeg Con estas jornadas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional busca acercar a los jóvenes al mercado laboral y facilitar su acceso a oportunidades de empleo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

No obstante, también hay jóvenes que necesitan generar ingresos ante la falta de apoyo económico o para asumir responsabilidades que contribuyan a mejorar la situación de sus familias, por lo que, en ocasiones, se ven en la necesidad de interrumpir sus estudios.

Es el caso de Erick Javier Contreras, de 26 años, quien tuvo que abandonar su formación en Publicidad, mención Ilustración, para incorporarse al mercado laboral.

"Tuve que dejar los estudios para conseguir un trabajo", expresó, y señaló que, en muchas ocasiones, las capacidades de los jóvenes no son suficientemente aprovechadas en sus puestos de trabajo y las condiciones salariales no se corresponden con las labores que realizan.

Preocupados por la inseguridad

Además de las barreras para conseguir empleo, algunos de los entrevistados manifestaron su preocupación por la inseguridad ciudadana y los riesgos a los que se exponen mientras transitan por las calles.

Sus inquietudes surgen ante los recientes episodios de intercambios de disparos entre agentes de la Policía Nacional y presuntos delincuentes, situaciones que generan preocupación entre jóvenes que temen quedar expuestos a hechos violentos.

Samuel Emilio consideró que, antes de emitir conclusiones sobre las personas involucrada en uno de estos acontecimientos, es necesario investigar su entorno y las circunstancias que rodearon el hecho.

Por su parte, Rafil Collado cuestionó los criterios utilizados por algunos agentes para identificar a personas consideradas sospechosas y advirtió que un joven puede quedar expuesto a una situación peligrosa por la manera en que sea percibido por las autoridades.

"La Policía actualmente tiene ciertos sesgos contra quienes ellos detectan como potencial criminal... Si ven a un joven de forma extraña quizás pueda ser víctima de un intercambio de disparos", precisó.

La jornada de empleo

Uno de los objetivos de la feria organizada por la Alcaldía del Distrito Nacional es fortalecer la articulación entre las necesidades del mercado laboral y las capacidades de la población juvenil, para fortalecer los procesos de reclutamiento y selección. La segunda edición se realizó en el Centro Futuro de Cristo Rey, donde asistieron cientos de jóvenes en busca de una oportunidad de trabajo. El ayuntamiento destacó que en esta nueva jornada participaron distintas empresas, entre ellas Alorica, Pala Pizza, Horatio, Applebee's, Farmacias GBC, Autoservicio La Goma, Café Santo Domingo, AFP Banreservas y Seaboard.