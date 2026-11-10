Copardom celebra 80 años con llamado a fortalecer el empleo formal y el diálogo

La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) celebró este martes su 80 aniversario con un llamado a fortalecer el empleo formal y el diálogo social.

Su presidenta, Laura Peña Izquierdo, destacó los aportes de la organización a la concertación entre empleadores, trabajadores y Gobierno, y señaló la necesidad de responder a las transformaciones del mundo laboral.

"La República Dominicana necesita más empleos formales, más inclusión económica y más condiciones que permitan el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas" Laura Peña Izquierdo Presidenta de Copardom “

Consideró que reducir la informalidad resulta fundamental para ampliar oportunidades, fortalecer la seguridad social y elevar la productividad. También identificó desafíos asociados con la inteligencia artificial, los cambios demográficos y la transición energética.

"Seguimos creyendo en el diálogo como instrumento de transformación", expresó Peña Izquierdo, quien recordó la participación de Copardom en la construcción consensuada del Código de Trabajo de 1992.

La dirigente empresarial también reafirmó el compromiso de la organización con la prevención de riesgos y la seguridad y salud en el trabajo.

Ministro resalta aporte del empresariado

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, resaltó la contribución del empresariado al desarrollo económico y atribuyó la estabilidad laboral a la concertación entre los sectores productivos y las autoridades.

"El aporte del empresariado ha sido un pilar fundamental de este desarrollo", sostuvo el funcionario.

Olivares afirmó que el país acumula más de tres décadas sin una huelga laboral general y valoró el papel de Copardom en el diálogo tripartito. También felicitó a Peña Izquierdo por su gestión y destacó la permanencia de la organización a través de distintas etapas políticas y económicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-10-at-85252-pm-f97003af.jpeg El ministro de Trabajo, Eddy Olivares. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Reconocimiento a Abinader

Durante la ceremonia, Copardom entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader por su contribución al fortalecimiento del diálogo sociolaboral y la construcción de consensos en el país. Olivares recibió la distinción en representación del mandatario.

La organización señaló que el homenaje constituye una expresión de respeto y valoración al liderazgo del jefe de Estado y a su aporte al fortalecimiento de las instituciones.

Homenaje a expresidentes

La entidad también reconoció a sus expresidentes por su liderazgo y contribución al fortalecimiento de las relaciones laborales, la libertad de empresa, el diálogo social y la institucionalidad democrática.

Los homenajeados fueron Heriberto de Castro y Radamés Martínez Aponte, ambos de manera póstuma, así como Henry Salazar, Marisol Vicens, Maribel Gassó, Jaime González, Joel Santos, Fermín Acosta, Juan Alfredo de la Cruz y William Matías Ramírez.

Copardom destacó que, desde sus respectivas gestiones, contribuyeron al crecimiento de la organización, a consolidar la representación del sector empleador y a fortalecer los espacios de concertación en el país.

Mensaje internacional

Mediante una intervención audiovisual, Roberto Suárez Santos, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), felicitó a la entidad y reconoció su trayectoria.

"Ochenta años representan generaciones de empresarios y empresarias que decidieron invertir cuando otros dudaban", expresó.

Suárez Santos destacó el liderazgo de Peña Izquierdo y su participación en los debates internacionales sobre la empresa privada. También valoró la contribución de Copardom a la construcción de consensos y exhortó a las organizaciones empresariales a anticiparse a las transformaciones económicas y laborales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-11-10-at-85255-pm-dec926e8.jpeg El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Reforma laboral consensuada

El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, abogó por una reforma del Código de Trabajo construida mediante el diálogo entre Gobierno, empleadores y trabajadores. Durante su conferencia magistral, recordó el proceso de concertación que permitió aprobar la legislación de 1992 y destacó su contribución a la paz laboral.

El jurista sostuvo que los acuerdos del diálogo social deben respetarse y rechazó recurrir al Congreso Nacional para alterar lo convenido. "No debemos permitir que entre los interlocutores sociales se instale la improductiva estrategia del todo o nada", advirtió.

Ray Guevara planteó revisar aspectos como la jornada laboral, las horas extraordinarias, la conciliación y el seguro de desempleo.

Exhortó a Copardom a procurar una reforma justa y consensuada, y alertó que las imposiciones, las promesas incumplidas y una visión de vencedores y vencidos pueden provocar desencuentros y afectar la paz social.