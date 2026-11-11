Las mujeres conquistan el 30 % de empleos en minera Barrick

Al centro, Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, junto a ejecutivos y parte de las mujeres que laboran en esa organización. ( CEDIDA POR LA BARRICK )

La empresa minera Barrick Pueblo Viejo alcanzó un 30 % de participación femenina en su fuerza laboral, un hito que la coloca como la operación de Barrick con mayor representación de mujeres a escala mundial y que refleja los avances de la incorporación femenina a una industria históricamente dominada por los hombres.

Actualmente, 931 mujeres forman parte de su plantilla, desempeñando funciones que abarcan desde labores administrativas hasta posiciones técnicas, científicas, operativas y de dirección, en una de las explotaciones de oro y plata más importantes de la República Dominicana.

El avance también tiene una expresión significativa en la dirección de la compañía, que ha contado con dos mujeres al frente de sus operaciones en el país: Juana Barceló, quien marcó un precedente al asumir la presidencia de Pueblo Viejo, y Gisselle Valera, actual presidenta, bajo cuya gestión la empresa alcanzó el nuevo indicador de participación femenina.

La trayectoria de ambas ejecutivas constituye una referencia del creciente protagonismo de las mujeres en los espacios de decisión de la minería dominicana, un sector que exige conocimientos especializados, capacidad gerencial y una visión integral de los desafíos económicos, sociales y ambientales.

"Nos propusimos una meta clara y hoy podemos decirlo con orgullo: tres de cada diez personas en nuestra operación son mujeres. Alcanzamos el 30 % de participación femenina. Detrás de ese número hay mujeres que abrieron camino, y compañeros que caminaron a su lado", expresó Valera.

La ejecutiva destacó que los resultados responden al esfuerzo colectivo de una organización que apuesta por la diversidad como parte de su estrategia de desarrollo.

"Me siento muy agradecida con todos y todas, porque una operación más diversa es una operación más fuerte", manifestó.

Mujeres en áreas técnicas y de liderazgo

De las 931 trabajadoras, 124, equivalentes al 13 %, ocupan posiciones vinculadas a las ciencias, mientras que otras 96, cerca del 10 %, desempeñan funciones de liderazgo.

La presencia femenina se extiende a especialidades como ingeniería, metalurgia y geología, fundamentales para la extracción y el procesamiento de minerales, así como para la eficiencia y seguridad de las operaciones.

Este proceso representa un cambio importante en la composición del empleo minero, al abrir oportunidades profesionales en disciplinas científicas y tecnológicas que durante décadas tuvieron una participación predominantemente masculina.

Como resultado de sus políticas de igualdad de oportunidades, Pueblo Viejo recibió el Sello Igualando RD, nivel Platino, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de la Mujer, reconocimiento que distingue las buenas prácticas empresariales en materia de equidad de género.

El avance guarda relación con la política corporativa de Barrick, cuya Junta Directiva tiene una representación femenina del 40 %, mientras que las mujeres constituyen el 50 % de sus directores independientes.

Más allá de los avances en igualdad de género, Barrick Pueblo Viejo ocupa una posición determinante en la minería metálica dominicana, tanto por su capacidad de producción como por su participación en las exportaciones, las recaudaciones fiscales y la generación de empleos.

Dos mujeres marcan el liderazgo La presencia femenina en la dirección de Pueblo Viejo tiene como referente a Juana Barceló, quien presidió la empresa desde 2018 hasta junio de 2025, destacándose en las relaciones institucionales, la vinculación comunitaria, la sostenibilidad y los proyectos de expansión minera. Su gestión contribuyó a fortalecer el posicionamiento de la compañía y a abrir espacios de liderazgo para las mujeres en el sector. Su sucesora, Gisselle Valera, asumió la presidencia en junio de 2025, con más de 16 años de experiencia en relaciones gubernamentales, regulación energética y gestión empresarial. Ambas representan un avance del liderazgo femenino en una industria estratégica para la economía dominicana, caracterizada por grandes inversiones, desafíos ambientales y una estrecha relación con las comunidades.