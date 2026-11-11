Más de 34,000 accidentes laborales fueron notificados en 2025

Durante 2025 se notificaron más de 34,000 accidentes laborales en la República Dominicana, de los cuales cerca de 24,000 fueron reconocidos oficialmente como accidentes de trabajo luego de un proceso de evaluación. Además, se reportaron 267 casos de enfermedades profesionales, según datos presentados por la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom).

Las cifras fueron dadas a conocer por la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, durante la apertura del XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, dedicado a la nueva cultura empresarial, la salud mental y el bienestar de los trabajadores.

Peña Izquierdo sostuvo que estos datos evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y utilizarlos.

80 años de Copardom

El gremio celebró el martes su 80 aniversario con un llamado a fortalecer el empleo formal y el diálogo social.

En la ocasión, Peña Izquierdo, destacó los aportes de la organización a la concertación entre empleadores, trabajadores y Gobierno, y señaló la necesidad de responder a las transformaciones del mundo laboral.

La República Dominicana necesita más empleos formales, más inclusión económica y más condiciones que permitan el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas", consideró Izquierdo.