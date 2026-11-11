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Más de 34,000 accidentes laborales fueron notificados en 2025

Además, se reportaron 267 casos de enfermedades profesionales

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    Más de 34,000 accidentes laborales fueron notificados en 2025
    Presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

    Durante 2025 se notificaron más de 34,000 accidentes laborales en la República Dominicana, de los cuales cerca de 24,000 fueron reconocidos oficialmente como accidentes de trabajo luego de un proceso de evaluación. Además, se reportaron 267 casos de enfermedades profesionales, según datos presentados por la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom).

    Las cifras fueron dadas a conocer por la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, durante la apertura del XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, dedicado a la nueva cultura empresarial, la salud mental y el bienestar de los trabajadores.

    Peña Izquierdo sostuvo que estos datos evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y utilizarlos.

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