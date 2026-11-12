Plantea cambios en la forma en que las empresas gestionan la salud ocupacional

Las divisiones de recursos humanos de las empresas deben cambiar la forma en la que gestionan la salud ocupacional de los empleados, pasando de dedicar mayor relevancia a la contabilización de las actividades y jornadas en favor del personal a identificar riesgos y prestar más atención a los colaboradores.

El planteamiento corresponde a Karina Guaba, vicepresidenta de Gestión Humana del Grupo Puntacana, quien consideró que no basta solo con el hecho de que las organizaciones detecten posibles molestias en ocasionadas al personal por el tipo de actividad que realiza o el equipo que utiliza, sino invertir en la salud ocupacional.

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Guaba, quien habló en el XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, organizado por la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), cuestionó si las empresas saben quién "está realmente en riesgo".

"¿Sabemos nosotros a quiénes estamos impactando? Hay puestos con desgastes invisibles. Sin embargo, estamos midiendo cuántas licencias o cuántos días han faltado nuestros colaboradores. Hay un daño diario acumulado por el síndrome del túnel carpiano, que no necesariamente se refleja en un ausentismo como tal", planteó.

La ejecutiva sostuvo que en la actualidad los departamentos de recursos humanos reaccionan ante una evidencia, pero no analizan sus estructuras, jornadas y, sobre todo, "no estamos mirando y escuchando a nuestros colaboradores".

"No basta con detectar molestias musculares, hay que revisar carga, hay que revisar ergonomía. ¿Detectar fatiga? No basta. Revisa turnos, descanso, porque la fatiga no es inherente al ser humano, es inherente a su entorno y a su exposición", recomendó.

Al hablar ante empresarios y homólogos, la vicepresidenta de Gestión Humana del Grupo Puntacana declaró que se debe distinguir entre los avances registrados y los resultados que pueden atribuirse a las acciones implementadas.

"No podemos seguir haciendo cosas que se vean bien en nuestros informes, tenemos que mirar todo lo que pasa con el ser humano a través del tiempo. Es casi como que tirarle una foto a cada uno de nuestros colaboradores todos los años y entender qué le ha pasado. No queramos ver si la persona escucha luego tiene cinco años expuesta a ruido, vamos a mirar si esta persona trae una condición desde el inicio, vamos a monitorear", sugirió.

Propuestas

Durante su exposición, Karina Guaba propuso cinco decisiones para gestionar la salud ocupación de otra forma. Llamó a los profesionales del área a conocer sus industrias, a priorizar sus iniciativas y a intervenir sobre las causas reales.

De igual forma, propuso medir y mejorar "lo que importa" y estar siempre abiertos al aprendizaje.

"¿Medir burnout, salud mental? Vamos a medir liderazgo, a mirar nuestra organización, a medir qué pedimos de cada uno de nuestros colaboradores y medir lo que cambia. Podemos medir las ausencias, dar seguimiento a través de la exposición y, por supuesto, podemos impactar en el resultado, que al final es donde tenemos que enfocarnos. La persona sigue sana y sigue productiva a través de los años", señaló.