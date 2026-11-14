Ofertas de empleo para trabajadoras domésticas ponen condiciones sobre religión, hijos y estado civil

Trabajo doméstico de una señora limpiando un hogar. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Las empleadas domésticas son el salvavidas de muchas familias dominicanas. En ellas se deposita la confianza del hogar: se les entregan las llaves de la casa, el cuidado de los hijos, la preparación de los alimentos y numerosas responsabilidades que cambian según las necesidades de cada familia.

Y hablamos de ellas porque, según el Ministerio de Economía, el 90.3 % de las personas ocupadas en el servicio doméstico eran mujeres en el último trimestre. Los hombres son choferes y encargados de trabajo de mantenimiento o jardinería.

¿Qué buscan los dominicanos cuando necesitan contratar a una? Las ofertas publicadas en internet muestran que las familias prefieren una trabajadora con experiencia, buenas referencias y capacidad para desenvolverse sin supervisión constante. Si también sabe cocinar, cuidar niños o está dispuesta a dormir en la vivienda, mejor.

Ese es el panorama que surge de una revisión de ofertas de empleo doméstico publicadas en Plaza Libre, Aldaba y Corotos entre mayo y noviembre.

El 90 % solicitaba limpieza; el 80 %, experiencia previa; el 55 %, conocimientos de cocina, y otro 55 %, lavado de ropa. El cuidado infantil aparecía en el 35 % de las vacantes y el planchado, en el 30 %.

En cuanto a la remuneración, las 16 ofertas con salarios mensuales comparables registraron un promedio de RD$20,969, con montos entre RD$10,000 y RD$32,000. Las cifras más bajas correspondían a modalidades de jornadas parciales.

El perfil más común

La limpieza es la tarea principal, pero muchas familias esperan algo más que barrer, fregar y mantener los espacios ordenados. Cocinar, lavar, planchar y organizar closets también pueden formar parte de la jornada.

En la selección, la experiencia tiene más peso que la formación académica. Dieciséis de los 20 anuncios pedían o valoraban haber trabajado anteriormente en una vivienda familiar.

Algunos empleadores solicitaban dos o cinco años de experiencia. Una oferta en Bella Vista, Distrito Nacional, elevaba el requisito a entre seis y nueve años.

Los estudios primarios resultaban suficientes para algunas posiciones y otras ni siquiera mencionaban la escolaridad. El bachillerato aparecía principalmente cuando el trabajo incluía cuidar niños o administrar las rutinas del hogar.

Las referencias personales también cuentan. Algunos anunciantes exigían contactos verificables de antiguos empleadores y advertían que comprobarían la información antes de contratar. El inglés, por el contrario, casi nunca figuraba entre las condiciones.

Una oferta publicada en Santo Domingo Oeste buscaba una trabajadora que preparara desayunos y almuerzos siguiendo un menú semanal, además de limpiar y lavar. Exigía al menos dos años de experiencia y residencia en el municipio. El salario ofrecido era de RD$19,000 mensuales, más RD$3,000 para transporte.

Vivir cerca

La dirección de residencia puede determinar si una aspirante consigue el empleo.

En la mitad de las vacantes se exigía o prefería que la candidata viviera en una zona específica. Los anuncios mencionaban sectores del Distrito Nacional, Herrera y municipios como Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este.

En Vista Hermosa, por ejemplo, una familia ofrecía RD$11,000 mensuales por trabajar lunes, miércoles y viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Una de las condiciones era vivir cerca.

Pero no todas las familias quieren que la empleada regrese a su casa al terminar la jornada.

El 55 % de las ofertas contemplaba la modalidad con dormida. Algunas establecían la entrada los lunes y la salida los viernes o sábados. Otras proponían descansos cada dos semanas.

Las más exigidas

Las mayores responsabilidades suelen encontrarse en hogares con niños pequeños o personas que necesitan asistencia.

En estos casos, una sola contratación puede reunir las funciones de doméstica, cocinera y niñera.

Un anuncio publicado en octubre buscaba una empleada para una familia con tres niños. Exigía bachillerato, referencias laborales y una edad de entre 20 y 40 años.

En algunas ofertas, los empleadores establecen condiciones relacionadas con la edad, nacionalidad, religión y situación familiar de las aspirantes. Entre las expresiones identificadas figuran "no extranjeros", "dominicana", "cristiana evangélica activa" y "persona soltera".

En El Millón, Distrito Nacional, un anuncio que ofrecía RD$25,000 por limpiar, cocinar y cuidar tres niños excluía a trabajadoras extranjeras y expresaba preferencia por mujeres que no tuvieran hijos pequeños. En Punta Cana, otra oferta exigía que la candidata fuera soltera y cumpliera determinadas condiciones religiosas.

La trabajadora tendría que encargarse de la cocina, limpieza, lavado, planchado y cuidado de los menores. La familia ofrecía RD$20,000 mensuales, incluido el transporte.

Otra publicación proponía RD$25,000 por realizar tareas similares. Además de experiencia, imponía restricciones de nacionalidad y expresaba preferencias relacionadas con que la candidata tuviera hijos pequeños.

El cuidado de adultos mayores supone responsabilidades adicionales.

En PlazaLibre se publicó una solicitud para que una trabajadora viviera permanentemente en la casa de una persona envejeciente. Otro anuncio combinaba las labores de limpieza con la atención personal de una mujer con discapacidad.

Los requisitos también llegan a aspectos de la vida privada de las aspirantes.

Cuatro de los anuncios examinados establecían límites de edad y aproximadamente siete incluían condiciones potencialmente discriminatorias relacionadas con nacionalidad, religión, estado civil o maternidad.

En Punta Cana, por ejemplo, una familia buscaba una mujer soltera que aceptara dormir en la propiedad. Ofrecía RD$14,000 mensuales, más RD$2,000 de transporte y alojamiento.

Las condiciones de trabajo también presentan aspectos cuestionables. Algunas ofertas solicitan empleadas con dormida de lunes a sábado y contemplan salidas cada dos semanas.

El Código de Trabajo reconoce a las trabajadoras domésticas un descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas cada cinco días, por lo que estos esquemas podrían incumplir la legislación si durante la semana intermedia no se garantiza ese derecho.

Otras contrataciones requieren disponibilidad durante la noche. En el Distrito Nacional, una familia ofrecía RD$27,000 mensuales para cuidar a una señora adulta mayor, atender sus necesidades personales y realizar labores domésticas.

La empleada debía permanecer en la vivienda, salir cada dos semanas y estar disponible para asistir a la señora durante las noches. La legislación establece un reposo mínimo de nueve horas consecutivas entre jornadas.

Menos requisitos

También hay familias que únicamente necesitan ayuda para limpiar la vivienda dos o tres veces por semana.

Estas posiciones suelen concentrarse en tareas específicas, sin cuidado infantil ni la responsabilidad de administrar todo el hogar.

Una oferta en Santiago proponía RD$1,200 por día para trabajar dos veces a la semana, con desayuno y almuerzo incluidos.

Otras contrataciones estaban destinadas exclusivamente a fines de semana.

Aunque estos trabajos tienen menos requisitos, no necesariamente implican menor esfuerzo. Una persona contratada por días puede tener que completar en unas horas labores que, en otra vivienda, se distribuyen durante toda la semana.

¿Cuánto están dispuestos a pagar?

Los RD$20,000 mensuales aparecen como una referencia salarial recurrente entre los anuncios revisados. Esa cantidad coincide con la mediana de las 16 ofertas que permitían comparar remuneraciones.

En Santo Domingo, la mediana fue de RD$19,500. En Santiago alcanzó RD$28,000, aunque la cantidad de anuncios no permite afirmar que allí se pague más en términos generales.

La oferta más alta llegó a RD$32,000 mensuales. Se trataba de una familia de Santiago que buscaba una trabajadora con dominio de la cocina dominicana, especialmente en la preparación de sancochos, mariscos y diferentes tipos de carnes.

En el extremo contrario, una oferta establecía un salario de RD$10,000 mensuales por una jornada parcial.