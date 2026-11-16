Manuel Martínez, CEO de DP World, y la directora general del Infotep, Maira Morla. ( CEDIDA POR DP WORLD )

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la empresa DP World en República Dominicana firmaron una alianza para fortalecer la disponibilidad de talento especializado en sectores estratégicos para la economía, incluyendo logística, manufactura avanzada, dispositivos médicos, electrónica, automatización, mantenimiento industrial, cadena de suministro y operaciones portuarias.

La alianza, que forma parte de la estrategia de crecimiento de la zona económica de DP World, busca contribuir con el fortalecimiento de las capacidades requeridas por el sector productivo y a la generación de mayores oportunidades de empleo.

Como parte del convenio, ambas instituciones articularán sus capacidades formativas para desarrollar programas alineados con las necesidades de los sectores logístico e industrial.

La iniciativa contempla acciones de capacitación especializada, programas de formación dual, actualización de contenidos técnicos, formación de facilitadores y la creación de un banco de candidatos de Boca Chica y comunidades cercanas para fortalecer su acceso a oportunidades de formación y empleo.

Asimismo, ambas instituciones impulsarán iniciativas de intermediación laboral, ferias de empleo y espacios de coordinación que contribuyan a acercar el talento local a las oportunidades que ofrece el sector productivo.

Actualmente, las operaciones de DP World en el país generan aproximadamente 5,000 empleos, entre directos e indirectos. Asimismo, las proyecciones asociadas a la actividad logística e industrial apuntan a una demanda cercana a 943 posiciones para 2027 y más de 22,000 potenciales empleos que podrían generarse en el largo plazo, lo que pone de relieve la importancia de fortalecer la formación técnica y ampliar las oportunidades de capacitación, en especial para los residentes del municipio Boca Chica y zonas aledañas, indica una nota de prensa.

La directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, destacó la importancia de esta iniciativa para continuar alineando la formación técnico-profesional con las necesidades del aparato productivo nacional y ampliar las oportunidades de desarrollo para las comunidades cercanas a Boca Chica.

"Hoy estamos firmando un importante acuerdo de alto impacto para el presente y futuro desarrollo económico y productivo de la República Dominicana. Esta alianza nos permitirá fortalecer la formación técnica especializada y continuar preparando talento humano en áreas fundamentales para la competitividad y el desarrollo de nuestro país", expresó Morla Pineda.

Te puede interesar DP World anuncia inversión de US$100 millones en RD para expansión logística

Asimismo, señaló que la colaboración permitirá desarrollar e implementar programas de formación, capacitación, especialización y certificación técnico-profesional orientados a fortalecer las competencias requeridas por los sectores logístico e industrial, promoviendo al mismo tiempo una mayor empleabilidad para las comunidades cercanas.

Desarrollo de sectores

De su lado, Manuel Martínez, CEO de DP World en República Dominicana, destacó el valor estratégico de la formación para acompañar el desarrollo de los sectores logístico e industrial y fortalecer la competitividad del país.

"La disponibilidad de talento especializado es un factor decisivo para atraer inversiones y consolidar a la República Dominicana como un destino competitivo para el desarrollo industrial y logístico. Con esta alianza con el Infotep buscamos que el crecimiento continuo de nuestra zona económica abra nuevas puertas para el talento dominicano, especialmente para los residentes de Boca Chica y las comunidades cercanas, brindándoles las herramientas necesarias para participar activamente en el desarrollo industrial y logístico", aseguró Martínez.