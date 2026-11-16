¿Por qué Willbes Dominicana canceló y suspendió a cientos de empleados en Barahona?

Parque de zonas francas de Barahona donde se encuentran las instalaciones de Willbes Dominicana. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

El futuro cercano de Willbes Dominicana luce difuso y, para los cientos de empleados cancelados y suspendidos de la única zona franca operativa en Barahona, totalmente incierto.

La pérdida de su principal cliente en los Estados Unidos, The Children´s Place –que se declaró en quiebra este 8 de noviembre– agrava una producción textil binacional ya debilitada ante la prolongada situación de inestabilidad social en Haití, todo esto en momentos en que los ejecutivos de la zona franca agotan un proceso de reestructuración empresarial y financiera en su país de origen, Corea del Sur.

Han sido estas multicrisis las que llevaron a la compañía al despido y suspensión masiva de personal a lo largo del año.

Aunque medios masivos reportaron la desvinculación de hasta 800 empleados según testimonios, la compañía indicó la cancelación de 300 trabajadores y otros 250 suspendidos temporalmente, según informaciones que esta proporcionó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) sobre su situación actual.

De este modo, hay 550 trabajadores afectados de manera directa, mientras que solo 250 empleados seguirían reteniendo sus empleos, aunque las operaciones de la compañía se encuentran actualmente paralizadas.

Un portero de la compañía evitó que Diario Libre ingresara a las instalaciones que ocupa en el parque industrial de Barahona, alegando que Willbes Dominicana se encuentra cerrada.

Al referirse a los ejecutivos de la empresa, explicó que "los coreanos ya concluyeron sus trabajos en la zona franca" y que su reapertura espera por la llegada de nuevos inversionistas a finales de noviembre.

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Espera retomar operaciones

Al ser consultado, el MICM aseguró que la compañía ha manifestado la intención de reanudar sus operaciones, pero que el cierre de The Children´s Place hace que la compañía enfrente "una situación compleja" por la reducción significativa de sus pedidos internacionales.

"Hasta el momento, la empresa no ha comunicado formalmente una decisión de cierre definitivo y mantiene expectativas de recuperación. No obstante, la normalización de sus operaciones dependerá de los resultados de los procesos de reestructuración y negociación que se desarrollan en Corea del Sur", abundó.

Otra compañía surcoreana muestra interés en Barahona Aunque el MICM no informó de las condiciones laborales en las que están los empleados cancelados y suspendidos ahora mismo, detalló que otra compañía de capital coreano, Global SAE-A Group, evalúa la posibilidad de establecer una nueva operación con un potencial de generar hasta 2,000 empleos formales en Barahona. Explicó que esta compañía está interesada en establecer sus operaciones en el parque de zonas francas de esta provincia, modernizando sus instalaciones e incorporando nuevas maquinarias.Si bien esto no garantiza que todos los empleados cancelados y suspendidos trabajarían en este nuevo proyecto de instalarse, el MICM resalta que Global SAE-A quiere aprovechar la disponibilidad de mano de obra calificada y la experiencia acumulada por los trabajadores de la industria textil en esa demarcación.Diario Libre intentó ponerse en contacto con algunos de los empleados desvinculados o suspendidos para conocer su situación laboral frente a la compañía y las condiciones bajo las cuales pausaron o culminaron sus trabajos, según cada caso, pero no fue posible al cierre de esta entrega informativa.

Irmgard De La Cruz Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.