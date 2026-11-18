Los uniformes escolares suelen ser parte de los kits escolares que el Inabie facilita a los estudiantes al inicio de cada año escolar. ( CEDIDA POR EL INABIE )

La Asociación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Textilera (Apymetex) solicitó ayer al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) que la cantidad de empleados contratados no condicione la participación ni disminuya las posibilidades de que los pequeños talleres obtengan contratos para la confección de uniformes y mochilas escolares.

El gremio, que representa a unas 125 mipymes textiles a nivel nacional, busca participar de un proyecto que licitará la confección de hasta 4.3 millones de uniformes escolares, según sus miembros, artículos que serían distribuidos en los centros educativos para los años escolares 2027-2028 y 2028-2029.

Sin embargo, los textileros temen que el Inabie les exija como requisito registrar previamente una nómina de trabajadores cotizando ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), debido a que los talleres de costura suelen contratar trabajadores temporales según la cantidad de pedidos que tengan.

"Ellos plantean que (las mipymes) deben tener, mínimo, de seis a 12 cotizaciones de un personal que no sabemos si se va a ganar una adjudicación, si lo podremos contratar o cómo lo vamos a contratar; es improcedente", aseguró el secretario de Apymetex, Salvador Santos.

Explicó que este requisito excluye a las mipymes textiles de participar en una "cancha abierta" junto a otras medianas y grandes empresas que podrían salir beneficiadas de antemano con la contratación.

Compromiso de contratación

Por ello, Apymetex solicitó que se mantenga en el proyecto de pliego de condiciones de la licitación –cuyo plazo de consultas concluye este 21 de noviembre– la presentación de una declaración jurada de compromiso de contratación como alternativa a la nómina de trabajadores registrados ante la TSS.

"Tenemos unos días nada más antes de que se haga el pliego definitivo", observó la asesora y miembro fundadora de Apymetex, Ángela Espinosa.

En una rueda de prensa, los representantes del gremio argumentaron que la contratación de trabajadores debe responder al volumen de producción que vaya a ser adjudicado, debido a que desconocen anticipadamente si obtendrán un contrato y cuántas unidades deben fabricar.

"Nosotros contratamos trabajadores en base a la cantidad adjudicada; todos estamos trabajando, tenemos nuestros talleres, pero necesitamos que se nos dé la facilidad", manifestó Santos.

Recordó que la contratación de trabajadores temporeros se hace de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo, que reconoce como buena y válida esta modalidad de empleo.

Indicó que quedar fuera del proyecto de licitación afectaría al 61 % de las pequeñas y medianas empresas que podrían resultar beneficiadas de este contrato con el Estado.