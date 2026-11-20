La República Dominicana es, en el contexto de América Latina y el Caribe, el país que ha logrado el mayor avance en su desarrollo productivo en la última década.

La afirmación corresponde a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que destaca que, con una ocupación estable y en buenos niveles, la economía dominicana puede continuar su senda de expansión de la productividad, a fin de lograr mejores niveles de ingreso, un mayor poder adquisitivo y un mayor bienestar para la población.

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De 28 naciones de la región analizadas por el organismo, el país se ubicó en la posición 13 entre los que mayor productividad laboral por hora registró en 2025, con aproximadamente 12 dólares, una cifra que superó la media de América Latina y el Caribe, que fue de 11.3 dólares.

En su informe Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, la Cepal explica que el incremento de la productividad en el país fue impulsado específicamente por el sector de los servicios empresariales, que vio aumentada su participación en el empleo total.

El año pasado, el índice de desarrollo productivo y empleo de la República Dominicana presentó un avance en comparación con 2024 y alcanzó las mejores condiciones en dos décadas. Esto se debió a un leve incremento simultáneo de la productividad y del empleo, que alcanzaron niveles récord, si se exceptúa el año en que se sintieron con más fuerza los efectos de la pandemia de COVID-19 (2020), resalta.

De igual forma, la entidad señala que la tasa de ocupación en el país mantuvo su tendencia de crecimiento en 2025 y superó incluso los niveles observados antes de la pandemia.

El aumento de la ocupación ha sido resultado en forma simultánea de un incremento de la tasa de participación y una reducción de la desocupación. En una perspectiva de largo plazo, se observa que ambos indicadores están en uno de los mejores niveles observados en los últimos 20 años, indica.

Productividad desigual

Sin embargo, a pesar del progreso en 2025, el documento señala que la productividad sigue siendo muy desigual entre los distintos sectores y la mayor proporción de la ocupación se ubica en aquellos de menor productividad.

Sobre el particular, el estudio de la Cepal advierte que hay países de la región, incluyendo la República Dominicana, donde empresas de servicios declaran que la formación deficiente de los trabajadores es una limitación mayor.