$!Empresa Apache gana bloque para explorar hidrocarburos en San Pedro

La empresa Apache Dominican Republic Corporation LDC —filial de la estadounidense Apache Corporation— fue la única compañía en precalificar y presentar ofertas para uno de los bloques gasíferos y petroleros costa afuera ofrecidos en el marco de la Primera Ronda Petrolera que realizó la República Dominicana.

En el acto de subasta, realizado este miércoles 27 en la sede del Ministerio de Energía y Minas, la petrolera estadounidense hizo una oferta por 1,000 unidades de trabajo (a US$5,000 cada una, según las condiciones fijadas en documentos previos), equivalentes a US$5 millones por el bloque 2 de la cuenca San Pedro de Macoris. La oferta mínima para exploraciones marítimas era de 800 unidades de trabajo, es decir, unos US$4 millones.

“Le damos la bienvenida en nombre del gobierno y del país”, dijo el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, al leer el dictamen.

El área estaba conformada por tres bloques situados en la cuenca de San Pedro de Macorís, en la plataforma marina. Apache podrá realizar exploraciones de hidrocarburos en el bloque 2 en un primer periodo de cuatro años de contrato, prorrogables hasta 10 años. La compañía, fundada en Minneapolis en el año 1954, mantiene operaciones en Estados Unidos, y también en el área británica del Mar del Norte y en Egipto.

El proceso de adjudicación fue conducido por la directora jurídica del ministerio, Raysa Paulino Bretón, y contó con la labor pericial del economista Henry Hebrard, el director del Servicio Geológico Nacional, Santiago Muñoz; el director de Regulación, Importación y Usos de Hidrocarburos del MEM, Nisael Dirocié; el encargado de Hidrocarburos del MEM, Luis Torres y la encargada de Elaboración de Documentos del Ministerio, Chaimy Ramírez.

Los peritos analizaron la garantía, la oferta para la exploración y producción costa afuera y el Poder notarial a Susan Wang, representante legal y Consejera Comercial de Exploración Internacional de Apache. A la ronda de subasta asistió el consejero en geología de Apache, Casey Donohue.

Luego de la adjudicación del bloque 2 de San Pedro de Macorís se firmará un contrato especial que debe ir al Congreso Nacional para su aprobación.

El contrato de producción compartida con Apache garantiza un mínimo de participación del 40 % de los beneficios atribuibles durante toda la vida del proyecto, es decir, de la Renta Petrolera Total (RPT).

Otros bloques declarados desiertos

Autoridades del Ministerio de Energía y Minas señalaron que no hubo empresas precalificadas para los bloques terrestres en las cuencas de Cibao, Azua y Enriquillo, y que en la cuenca San Pedro, cuyo bloque 2 fue adjudicado a Apache, hubo otra compañía interesada, pero que al final prefirió no participar. “Dijo que no quería participar, sino más adelante en bloques adicionales”, dijeron funcionarios de ese despacho.

Los bloques del resto de las cuencas fueron declarados desiertos porque no se presentaron propuestas.