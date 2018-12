$!Empresarios exigen reparación del puerto de Manzanillo

Dirigentes empresariales e industriales de las 14 provincias del Cibao Central y la línea noroeste exigieron ayer del Gobierno Central abocarse cuanto antes a una alianza pública-privada que permita la habilitación y puesta en funcionamiento normal del puerto de Manzanillo.

En un encuentro regional celebrado en el Edificio Empresarial de esta ciudad, el presidente de la Asociación para el Desarrollo de esta provincia (APEDI), Fernando Capellán, hizo una presentación justificando la gran necesidad que hay de rescatar y usar al máximo el puerto de Manzanillo. “Si no contamos con esa vía marítima en plena capacidad para competir, no solamente estamos corriendo el riesgo de perder el mercado del banano, sino de otros rubros agrícolas que producimos aquí e incluso artículos de otros renglones de la industria nacional”, advirtió Capellán al tiempo de señalar que trasladar las mercancías de Santiago y otras provincias del Cibao y de la línea noroeste por los puertos y muelles de Puerto Plata, Caucedo y Haina, resulta muy costoso para los empresarios. Asimismo, precisó que a pesar de varias declaraciones de intención que se han formulado a favor del puerto de Manzanillo, todavía no se ha concretado nada al respecto. De acuerdo con Capellán, es urgente habilitar el espigón del puerto de Manzanillo en una primera fase, aunque luego se concluyan las demás tareas.

Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), propuso la creación de un Bloque Regional Empresarial para lograr la construcción no solo del puerto de Manzanillo, sino del de Puerto Plata.