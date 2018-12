$!Empresarios rechazan firma del pacto migratorio propuesto por la ONU

SANTO DOMINGO. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) se oponen a que el país firme el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que propone la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pedro Brache, presidente del Conep, entiende que si la firma de este pacto no aporta nada a la República Dominicana no hay por qué hacerlo.

“Nosotros nos oponemos porque este pacto no aporta nada y si no aporta nada para qué firmarlo”, expresó.

Brache dijo que como Conep creen que es un pacto que no es vinculante y al no ser vinculante no aporta nada a la República Dominicana. “Nuestra opinión es que cada país tiene sus condiciones específicas, por lo tanto, cada país debe determinar cuál va a ser su política migratoria”.

Reiteró que el Conep cree que la firma del pacto migratorio no aporta nada para el país, por ende, no están de acuerdo de que se firme.

De su lado Campos De Moya, presidente de la AIRD, dijo que la Asociación de Industrias están confiado de que la prudencia del presidente Danilo Medina va a imperar y que República Dominicana posiblemente no firme ese pacto.

“Ese pacto no ha sido conocido por las más importantes naciones”, explicó el empresario.