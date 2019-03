$!Empresarios refutan a los sindicalistas

De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, dijo no entender la posición del sector sindical y señaló que “quizás están usando ese argumento de retiro por otras razones que no tienen que ver con el Código de Trabajo, por ejemplo, el proyecto de ley de eliminación del IDSS”.

“La intención nuestra es que se busque una salida a un tema que hoy en día está afectando el desarrollo y el clima de negocios de la República Dominicana, no solamente de las empresas en el país, sino para aquellas que quieran venir. Tenemos que encontrar una solución a esto entre todos”, enfatizó el empresario.

Brache reveló que en la actualidad se encuentran organizando una propuesta y que en un período no muy largo la darán a conocer públicamente.

“Nosotros no vamos a hacer nada que atente contra los derechos adquiridos de ningún empleado. Ese no es el estilo que nosotros queremos llevar como sector empresarial”, expresó Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Los empresarios salieron al frente a las declaraciones ofrecidas por las centrales sindicales, señalando que ellos no han participado en la creación de los anteproyectos depositados en el Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo. También aseguran que lo expuesto por los sindicalistas no se corresponde con la verdad porque la parte empresarial hasta la fecha no ha presentado propuesta sobre la cesantía.

Los empresarios salieron al frente a las declaraciones ofrecidas por las centrales sindicales, señalando que ellos no han participado en la creación de los anteproyectos depositados en el Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo. También, aseguran que lo expuesto por el sector laboral no se corresponde con la verdad porque la parte empresarial hasta la fecha no ha presentado propuesta sobre la cesantía.

“Nosotros no vamos hacer nada que atente contra los derechos adquiridos de ningún empleado, prefiero salir del Conep antes de hacer eso. Ese no es el estilo que nosotros queremos llevar como sector empresarial”, expresó Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Brache reveló que en la actualidad se encuentran organizando una propuesta y que un período no muy largo la darán a conocer públicamente.

Las centrales sindicales denunciaron el jueves que el Gobierno y los empresarios a través de un anteproyecto de ley buscan que la cesantía de los trabajadores sea asumida por un Instituto Nacional de Riesgos Laborales.

“La intensión nuestra es que se busque una salida a un tema que hoy en día está afectando el desarrollo y el clima de negocio de la República Dominicana, no solamente de las empresas en el país, sino para aquellas que quieran venir. Tenemos que encontrar una solución a esto entre todos”, enfatizó el empresario.

De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, dijo no entender la posición del sector trabajador y hasta ahora no hay dialogo sobre el tema con los trabajadores. “Quizás están usando ese argumento de retiro por otras razones que no tienen que ver con el Código de Trabajo, por ejemplo, el proyecto de ley de eliminación del IDSS”.

Asimismo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Juan Alfredo de la Cruz, dijo lamentar que las centrales sindicales hayan anunciado su retiro del dialogo, por lo que espera que recapaciten. Añadió que el proyecto que trata sobre la creación del Instituto Nacional de Riesgos Laborales plantea que será conformado con más miembros del sector gubernamental, punto en el que el sector patronal no está de acuerdo.

Al preguntarle al moderador del diálogo, Rolando M. Guzmán, su opinión sobre la salida del sector sindical del proceso, este indicó que mantiene el contacto cercano con los líderes sindicales y “sé que se preserva el interés por continuar avanzando y sobrepasar cualquier obstáculo. Por tanto, confío en que cualquier retiro tendrá carácter coyuntural y podrá ser sobrepasado con el esfuerzo de todas las partes”.