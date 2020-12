$!Empresarios y funcionarios lamentan fallecimiento de Adriano Miguel Tejada

Representantes del sector económico y empresarial dominicano expresaron su pesar por el fallecimiento del exdirector de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada.

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., recordó la solidaridad y orientación que recibió de Tejada durante los 13 años que publicó en el periódico su columna Argentarium. “Don Adriano. Por 13 años me abrió las puertas de su redacción, se solidarizó con lo que escribía, me orientó, me hacía reir, me exigía, siempre me puso en perspectiva los hechos y, fuera del @DiarioLibre, me mostró su verdadera pasión: su familia. Muy, muy triste. QEPD, Jefe”, dijo Fernández W. en su cuenta en Twitter.

Por su parte, la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores) lamentó este miércoles el fallecimiento esta madrugada del exdirector de Diario Libre. “Quisiera en nombre de Asonahores y de todo el sector turístico, expresar nuestras condolencias a los familiares de don Adriano Miguel, un gran aliado del sector turismo desde la plataforma de Diario Libre, que continúa siendo un gran aliado de nuestro sector”, expresó el vicepresidente ejecutivo de Asonahores, Andrés Marranzini Grullón.

Marranzini habló en estos términos en un encuentro con la prensa donde Paola Rainieri hizo un resumen de lo que fue su gestión al frente de Asonahores. Antes de iniciar la actividad, Asonahores pidió un momento de silencio en reverencia a Adriano Miguel Tejada.

También en el encuentro con editores económicos realizado este miércoles en la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) fueron honrados los aportes del exdirector de Diario Libre al ejercicio periodístico y se dedicó un minuto de silencio en su memoria.

Entre tanto, el empresario Celso Marranzini indicó que “con la muerte de Adriano Miguel Tejada pierde el país un gran ser humano, un talento del periodismo. Se había retirado del ejercicio en el que dejó una profunda huella en su querido @DiarioLibre. Paz a su alma, te tendremos siempre AM”, dijo en su cuenta en Twitter.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Ito Bisonó, lamentó “profundamente la partida de don Adriano Miguel Tejada. “Ilustre mocano, gran profesional y mejor persona. En mis oraciones y pensamientos sus familiares y amigos”, dijo Bisonó en su cuenta en Twitter.

También el director general de Proindustria, Ulises Rodríguez, expresó su pesar “por el fallecimiento del reconocido ciudadano: historiador, educador y periodista, Don Adriano Miguel Tejada. Por esta vía expresamos nuestra solidaridad a sus familiares”, dijo en un tuit.