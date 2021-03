$!Empresas de combustibles: “El margen de operaciones no es ganancia”

A juicio del nuevo director ejecutivo de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC), Jorge Esteva, los sectores que han pedido públicamente que se disminuya el margen entre los intermediarios del sector de hidrocarburos en la República Dominicana, se les olvida que de ese margen es que se sostienen las estaciones de servicios.

“Si eliminamos los márgenes se puede economizar hasta 60 pesos por galón. Estas personas que están haciendo esos análisis deben saber que hay más de 20,000 puestos de trabajos que se sustentan en base a los márgenes de la cadena de su de suministro”, indicó el ejecutivo.

Añade que cuando una persona menciona que hay 21 pesos de ganancia en un galón de combustible, esa persona no está reconociendo que hay una inversión en la estación de servicios, que hay un empleado que presta el servicio, no está reconociendo que hay un mantenimiento en la planta física y no está reconociendo que se debe pagar electricidad para que la estación esté a la altura de los consumidores.

Además, el director ejecutivo de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC), Jorge Esteva, dijo a Diario Libre que los márgenes permiten poder mantener iluminadas las estaciones de combustibles, pagan la seguridad, mantienen cámaras de vigilancia y “la infraestructura, el pavimento y todo está en buenas condiciones y eso tiene un costo y lo que paga ese costo es precisamente el margen de operaciones que no es lo mismo que ganancias. Son cosas totalmente diferentes”.

Sobre las alzas de los precios de los combustibles en el país, dijo que el país está siendo castigado por el comportamiento que está teniendo el crudo en los mercados internacionales, sumado a la tasa de cambio a nivel local.

“Necesitamos ver que los precios que estamos pagando hoy de combustibles se comparan con los de mayo de 2019, es decir, los precios andan más o menos en el mismo orden. En mayo de 2019 la gasolina primium por citar un elemento, eran más cara en dólar que lo que estamos pagando y sin embargo, el precio en peso era muy parecido y eso lo que te dice claramente es que el factor de dólar dentro de esa ecuación nos está castigando”, expresó el ejecutivo de la SEC, al señalar también que el crudo es otro de los elementos que están distorsionando el entorno.

Al consultar al director de la SEC sobre las declaraciones de las autoridades relacionadas al desmonte del subsidio a empresas que entienden que no califican, el ejecutivo de la SEC dijo que definitivamente en la medida en que se hace más transparente el mercado, podemos establecer claridad, en todas las etapas del proceso, “todos seremos favorecidos”.

El nuevo directos de la SEC, Jorge Esteva, dijo que al sector está interesado que la sociedad entienda que el margen de operaciones no es ganancia.

Asimismo, explica que todas las operaciones dentro del país están regidas por un marco legal, y entiende que en la medida que todos cumplan ese marco legal, “todos somos favorecidos: petroleras, distribuidores, detallistas y consumidores”.

Dijo que en el país e debe entender que los precios internacionales castigan a todos los involucrados en el sector de combustibles, además, que no tienen incidencia sobre ese tema.

“No se puede solamente decir póngale o quítale sin entender todo lo que está en riesgo en este sector. Es importante que cuando vayamos a hacer cualquier análisis sobre los mecanismos de fijación de precios se tome en cuenta todos los elementos que están involucrados en los márgenes, los impuestos para qué son, de forma tal que no empecemos a hacer parches y enmiendas en el proceso”, indicó el titular de la SEC.

Sobre las funciones de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC), Jorge Esteva explicó a Diario Libre que la SEC busca mejorar los estándares de operaciones de los asociados, asegurar el cumplimiento de todas las normas y requisitos.

De la misma forma, acompañar a sus asociados en la definición de las mejores prácticas y adoptarlas.

Dijo que, como grupo de empresas con intereses comunes, tienen el propósito de garantizar reglas claras, oportunidades y cumplimiento para todos.

Aunque no presentó las estadísticas del sector combustibles, Jorge Esteva dijo que el nuevo horario les ha permitido a los miembros de la SEC, tener un repunte en las ventas de sus productos, por encima de un 10 %.

De acuerdo a la red social de la entidad, SEC es un conjunto de empresas de combustibles conformada por empresas nacionales y multinacionales, con la fortaleza que les otorga su experiencia de más de un siglo de operaciones en el mundo.

Formalmente incorporada el 6 de julio de 2012 con el objetivo principal de promover, defender e impulsar el desarrollo integral, sostenible y responsable de la industria de los hidrocarburos en República Dominicana; así como servir de recurso al Estado para los asuntos relacionados con el tema energía, combustibles y productos relacionados.

Además, promover las mejores prácticas operacionales de seguridad, protección al medio ambiente y cualquier actividad relacionada con el mercado de combustibles en la República Dominicana.

Las compañías miembros de SEC (Esso, Total, Next, Shell, Sigma, Petromovil, entre otros) operan más de 470 estaciones de expendio, de manera directa y a través de intermediarios que utilizan sus marcas, en las que comercializan gasolina y gasoil premium y regular, kerosene y aceites lubricantes y grasas.

Asimismo, manejan aproximadamente 432 millones de galones de combustibles al año. Los miembros de la SEC suplen alrededor del 60% de la demanda total de combustibles al detalle del país. Están entre los principales agentes retenedores de impuestos y contribuyentes del fisco en República Dominicana.