Empresas dominicanas se defienden de acusaciones de corrupción con obras en Haití

También la Constructora Mar emitió un comunicado en el que aclara que no ha realizado “ninguna obra en Haití relacionada con el programa Petrocaribe, tampoco ha ejecutado trabajos para ningún ministerio de esa nación vinculados a la reconstrucción de dicho país. No tenemos operaciones en Haití”, dijo la empresa.

“Ante la noticia difundida sobre una supuesta investigación en Haití sobre el desempeño de la filial Ingeniería Estrella en esa nación, la empresa aclara que no tiene ningún caso judicial en Haití y que los bancos con los cuales realiza sus operaciones no han sido notificados por ninguna autoridad”, dice el comunicado de Estrella.

Las empresas Constructora Hadom y Rofi, ambas del senador Félix Bautista indicaron a través de un comunicado de prensa que “tienen mucho interés en que esta situación sea aclarada” para demostrar que no existe vinculación alguna con actos de corrupción en Haití relacionados con fondos de Petrocaribe.

La Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, a través del comisionado del gobierno Clamé Ocnam Dameus, ordenó este martes a los directores de los bancos públicos y comerciales de Haití suspender inmediatamente todas las transacciones de esas 36 empresas señaladas por irregularidades con el dinero de Petrocaribe. Pero al cierre de esta edición, al menos las compañías dominicanas, no habían recibido la notificación formal de la medida, según indicaron voceros consultados.

¿Qué hacían en Haití?

Con fondos del programa de petróleo preferencial acordado con el gobierno de Venezuela, Haití destinó recursos para su reconstrucción, tras el devastador terremoto del año 2010.

Dos comisiones parlamentarias analizaron durante los años 2016 y 2017 la forma en que fueron otorgados los proyectos a decenas de compañías bajo el acuerdo de Petrocaribe. En el caso de las dominicanas, los señalamientos se centran en que las empresas no presentaron todos los requisitos, o no cumplían con las normas haitianas para participar en procesos de licitación, y también en que los desembolsos de recursos no se correspondían con el avance de las obras.

Las empresas del senador Bautista ganaron 29 contratos públicos. Según indicaron directivos de la empresa al Senado haitiano durante la auditoría en el año 2016, de ese total se entregaron 22 proyectos terminados. Pero las autoridades haitianas han dicho que con otros no se cumplieron las entregas.

Entre tanto, el Grupo Estrella se ha dedicado en Haití a la construcción de carreteras y aeropuertos por todo el territorio haitiano. Obras como el viaducto de Carrefour, los aeropuertos Les Cayes y de la isla Iles à Vache, la renovación urbana de la ciudad de Gonaives, St. Marc y Marchand Dessalines y Pétion-Ville fueron algunas de las desarrolladas por la firma dominicana. No obstante, en las auditorías del Senado haitiano se determinó que los desembolsos de dinero desde el gobierno haitiano al Grupo Estrella no se correspondían con los avances de las obras.

Algo similar ocurrió con los contratos obtenidos por IBT Group —la construcción del hospital Simbi, el mercado de Fontamara y los liceos Alexandre Petion y Toussaint Louverture, cuyos avances eran inferiores a la cantidad de dinero transferido por el Estado haitiano.