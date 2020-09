Empresas, mansiones y contactos para mezclarse con la élite

Telarañas millonarias

Una de las personas con mayor cantidad de sociedades, inmuebles y relaciones, de acuerdo con la base de datos, es Nervis Villalobos. Fue viceministro de Energía Eléctrica durante la gestión de Hugo Chávez —entre 2001 y 2006—, y tenía la llave de grandes contratos públicos, especialmente en el sector petrolero y eléctrico. Es investigado en Estados Unidos, España, Portugal, Andorra y Venezuela por delitos como lavado de dinero que lo ubican en el dentro del ranking de los pesos pesados en supuestas rutas de sobornos millonarios y la consecuente legitimación de capitales.

Villalobos se instaló en Madrid en 2014 junto a su esposa, Milagros Coromoto Torres, y sus tres hijos. La familia empredió una vida de lujos desde entonces y en poco tiempo logró comprar inmuebles de alto valor, algunos situados en locaciones de las más caras del país. En su operación, el exfuncionario público contó con el apoyo de Alfonso Garrido Picón, del despacho B Law & Tax, un consultor español especializado en asesoría fiscal. Una de las empresas clave de Villalobos en España fue Kingsway Europe SL, según las investigaciones en el país europeo. Garrido confirmó a Chavismo INC. que brindó al exfuncionario servicios de “gestión contable y declaraciones fiscales” a esa compañía. “La información relativa a los servicios prestados al señor Villalobos está en manos de las autoridades de España”, añadió en un mensaje escrito de respuesta a un cuestionario.

A través de Kingsway Europe SL, Villalobos compró una serie de inmuebles, de acuerdo con documentos de la Fiscalía Anticorrupción de España. La empresa era financiada a través de una matriz denominada Kingsway LDA inscrita en Madeira, Portugal, que ha sido investigada por operaciones de lavado. Así él adquirió en 2017 dos apartamentos en la calle José Abascal, en el opulento barrio de Salamanca, cada uno de 300 metros cuadrados y con un valor de 1,6 millones euros. Ese rincón es el más caro de Madrid: el metro cuadrado oscila entre los 5 mil y los 9 mil euros. En la calle José Ortega y Gasset 44 compró para un familiar un lujoso apartamento valorado en más de medio millón de euros. También en 2017, Villalobos compró un piso de más de un millón de euros sobre la calle Barceló próxima al barrio Salamanca, según la fiscalía.

La justicia también posó su mirada en otra sociedad denominada Columbus Properties One, que lo vincula con otros venezolanos. A través de ella Villalobos realizó una inversión en Columbus Hills, en Marbella, el destino paradisíaco favorito de millonarios rusos, saudíes y británicos. Columbus Properties One es una Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), un vehículo de inversión inmobiliaria que goza de ventajas fiscales, creado por el gobierno español en 2009 para atraer dinero en plena crisis. Estas sociedades no son supervisadas por los funcionarios de Hacienda, sino por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo presidente es nombrado directamente por el gobierno. A los venezolanos relacionados con Columbus Properties One, incluido el exviceministro, les embargaron un total de 115 inmuebles.

Villalobos ha estado dos veces preso en España y su deportación a Estados Unidos fue aprobada y luego retirada por la Audiencia Nacional. En el país europeo esa instancia lo vincula con la recepción de sobornos de parte de la empresa española Duro Felguera, contratada en 2008 para desarrollar un complejo de energía en Venezuela. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional lo relaciona con el lavado de 54,3 millones de euros a través de una compleja estructura financiera con nodos en España.

En Estados Unidos un tribunal de Texas le atribuye participación con un esquema millonario de sobornos asociado a la operación de la petrolera estatal venezolana Pdvsa y más recientemente el Departamento de Justicia le vinculó con lavado de activos del narcotráfico. En el principado de Andorra, un juzgado lo menciona como uno de los venezolanos que participó en movimientos de más de 2.000 millones de dólares a través del sistema bancario local. La trama involucra conexiones con una larga lista de países y nombres cercanos al chavismo que incluyen al expresidente de PDVSA y exembajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, y su primo Diego Salazar.