Empresas tienen el reto de generar confianza para que dominicanos hagan turismo interno

Los turoperadores y agentes de viajes tienen grandes retos para levantar el sector después del cierre de las fronteras en los diferentes destinos productos del COVID-19.

Elizabeth Tovar, presidenta de la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo Receptivos (Opetur), dijo que el coronavirus ha impactado de manera importante al sector porque no ha permitido la movilización de turistas y esto se traduce en bajos ingresos para ellos como empresas intermediarias de turismo.

“Nos planteamos varios retos para abrir: con qué personal vamos a contar porque muchísimas agencias, turoperadores han dejado de operar por no tener ingresos de ninguna manera y tener costos de nóminas y costos operacionales; segundo, si vamos a operar con quién vamos a contar para facturar, vamos a tener turistas de inmediato o vamos a tener que espera otro tiempo mayor para poder recibir turistas”, expresó Tovar.

Indicó, además, que entre los otros retos que hay es regularizar el turismo nacional porque el país coge el riesgo de perder su liderazgo a nivel internacional.

“Habíamos operado hasta ahora cómodamente porque había mucho turismo y los ilegales operaban a la par con nosotros, pero ya eso no lo vamos a poder hacer porque ahora estamos compitiendo aún más. Y si no competimos con profesionales entrenados y que garanticen el turismo, nosotros vamos a perder nuestro liderazgo en nuestro turismo internacional”, expresó.

Jacinto Fernández, presidente de la Asociación Dominicana de Operadores Turísticos (Adotur), dijo que el reto más grande que están teniendo todas las empresas intermediarias de turismo es poder mantenerse durante un tiempo prolongado con gastos fijos y sin ingresos.

“Ese es el reto que estamos viviendo y como agregar valor a nuestros miembros y a todas las empresas en general de buscar estrategias para que esa situación no les haga cerrar las puertas”, explicó.

En el caso de Ana Santelises de Latour, vicepresidente de la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), entiende que lo más importe es brindar seguridad y confianza a la gente de que se puede ir a los hoteles.

“El enfoque principal de nosotros como asociación es trabajar junto a Asonahores para empujar ese turismo local y la parte internacional vendrá más tarde, y nosotros tenemos el gran reto de ayudar a recuperar esa confianza”, indicó la ejecutiva de Adavit.

Jacinto Fernández, titular de Adotur, dijo que las empresas intermediarias de turismo también tienen el reto de promover un turismo orgánico, demostrar el protocolo que se ha realizado para garantizar la seguridad a los turistas y agregar valor a las personas que estamos saturadas y que estamos viviendo una situación muy fuerte.

Asegura que en este proceso las empresas de intermediación turística tienen la oportunidad de unión, de inspirar a las personas a conocer a la República Dominicana, de hacer turismo interno, a viajar por el mundo.

“Tenemos la oportunidad de tener un protocolo unificado para que nuestros dominicanos, viajeros se sientan en confianza, pero sobre todo, las empresas intermediarias de turismo tenemos la oportunidad de que las personas a partir de este momento valoran más el servicio de una agencia de viajes. No es lo mismo comprar a una página web que comprar a una persona profesional, capacitada y asesor de viajes”, apuntó Jacinto Fernández, presidente de la Asociación Dominicana de Operadores Turísticos (Adotur).

Sin embargo, Elizabeth Tovar, presidenta de la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo Receptivos (Opetur), entiende que a nivel interno se debe pensar en adecuar la ley del sector y adaptar nueva normativa, pero que sobre todo se ponga penalidades a los que están operando de manera ilegal.

“Lo que no tiene consecuencias no sirve. Entonces, ya no podemos permitirlo porque todos los destinos con los que competimos se están organizando de una manera tal que si nos ponemos a fallar en ese sentido, nosotros vamos a perder la competitividad y vamos a perder el liderazgo. Por lo tanto, es de extrema urgencia que nosotros nos pongamos en esto de poner normativas y consecuencias”, precisó.

Los turoperadores y agentes de viajes hablaron durante el webinar ofrecidos por la Asociación Dominicana de Prensa y Turismo (Adompretur), donde hablaron sobre los retos del turismo dominicano.

Este encuentro estuvo coordinado por el presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), José María Reyes.