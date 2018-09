“Las transacciones de Mastercard en este país podrían duplicarse”

SANTO DOMINGO. El presidente de Mastercard para América Latina y el Caribe, Carlo Enrico, señala que la razón por la que la corporación financiera multinacional eligió a República Dominicana para abrir su primera oficina en la región caribeña fue el enorme potencial de desarrollo que tiene el país en materia de pagos digitales. Enrico recordó que la penetración de medios electrónicos de pagos en el país es menor a 15 %, y que el resto se hace con dinero en efectivo, lo que denota que hay un camino por andar.

Durante su visita al país, con motivo de la apertura de la oficina en República Dominicana, el presidente de Mastercard para América Latina y el Caribe conversó en exclusiva con Diario Libre sobre los planes que tiene esa corporación financiera en el país.

Con la inauguración de la oficina local, Mastercard acumula ahora una presencia física en 74 países en todo el mundo. En América Latina está en países como Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica, entre otras naciones.

—¿Qué motivó a abrir una oficina en República Dominicana, en lugar de otro país de la región?

Una combinación de cosas. Creo que dos asuntos fueron claves para abrir la oficina aquí: la gratitud y el compromiso. La gratitud porque nuestro negocio aquí ha crecido muy significativamente y hemos estado en condiciones de entablar y manejar relaciones con los bancos locales que son muy fuertes y proclives a expandirse y hemos crecido mucho en los últimos años, así que el tamaño del negocio para nosotros y para los bancos en materia de pagos tiene un muy buen comportamiento. Esa es la primera razón, y la segunda es el compromiso con el futuro. República Dominicana tiene una enorme oportunidad para crecer. Es un país con mucha estabilidad y un entorno económico muy favorable y con estabilidad política.

—¿Cómo ha sido el comportamiento de las transacciones de Mastercard en el país?

No puedo dar el número preciso, pero lo que sí puedo decirle es que cinco años atrás éramos un jugador marginal en el mercado local y hoy, gracias a las operaciones de los bancos, hemos registrado un crecimiento bastante significativo y pronto estaremos alcanzando el liderazgo del mercado, así que estaremos creciendo significativamente.

—¿Cuánto de la operación regional de Mastercard representa República Dominicana?

No es un país mayor para la empresa, por supuesto, porque hay otros como Brasil, Colombia, México que son jugadores mucho más grandes. De nuevo, la penetración de los medios de pago electrónicos en República Dominicana es muy, muy baja. Así que espero que la industria de pagos de República Dominicana evolucione muy bien. No puedo discutir sobre los números —la SEC impide a las empresas que cotizan en Wall Street que se publique cierta data—, pero es más importante para mí ofrecerle un par de datos: uno es que hoy República Dominicana registra un 13 % de pagos en tarjetas y eso fácilmente puede duplicarse para los próximos tres o cinco años, lo que sería una tremenda oportunidad no solo para quienes hacen negocios, sino que podría generar cambios sociales y demográficos en el país. Creo que ese porcentaje para América Latina es de 25 % a 26 %. No quisiera citar parámetros más altos porque probablemente sería un poco agresivo, pero Europa, por ejemplo, registra un 50 %. Un 50 % de sus consumidores gasta a través de tarjetas, lo que es cuatro veces mayor que el nivel de República Dominicana, así que no quisiera hablar de números para los próximos años, pero la oportunidad aquí es definitivamente enorme.

—¿Cómo ha sido la relación de Mastercard con los bancos locales?

Trabajamos con cada uno de los bancos en el país y esto es debido al hecho de que traemos una marca y un modelo de negocios que es global, lo que es muy importante porque permite a los clientes usar alrededor del mundo, el mismo plástico, con la misma billetera o solución.